باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جرد کوشنر، نماینده ویژه دونالد ترامپ و داماد رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت جنگ اوکراین عملاً به یک جنگ نیابتی تبدیل شده است که اروپا در آن با تأمین مالی و تسلیح اوکراین علیه روسیه نقش دارد.

کوشنر هشدار داد این درگیری ممکن است به‌شدت تشدید شود و اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تاکنون خویشتنداری نشان داده است.

وی همچنین با انتقاد از نحوه ارتباط با اروپا گفت تعامل با این قاره دشوار است، زیرا به گفته او، هیچ فرد مشخصی مسئولیت و هدایت امور را بر عهده ندارد.

نماینده ویژه ترامپ تأکید کرد آمریکا هیچ‌گاه رئیس‌جمهور اوکراین یا دیگر مقام‌های این کشور را تحت فشار قرار نداده و وظیفه واشنگتن میانجیگری است.

کوشنر همچنین مدعی شد آمریکا در واقع از اوکراین حمایت می‌کند، اطلاعات در اختیار این کشور قرار می‌دهد و بزرگ‌ترین کمک‌کننده آن در جنگ بوده است. وی افزود ترامپ همواره از کی‌یف حمایت کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز