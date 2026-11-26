باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز در مراسم افتتاح فاز نخست خط 3 قطار شهری مشهد، در سخنانی بر ضرورت توسعه خطوط ریلی و حمل‌ونقل عمومی تأکید و اظهارکرد: برای ارتقای سطح خدمات به مسافران و تسهیل تردد آنان، لازم است علاوه بر تکمیل مسیرهای اصلی، خطوط ریلی و ایستگاه‌های شبکه‌ای و مویرگی نیز ایجاد شود تا دسترسی مناطق مختلف به شبکه حمل‌ونقل عمومی تسهیل شود.

پزشکیان توسعه حمل‌ونقل ریلی و استفاده از قطار و خطوط راه‌آهن برای جابه‌جایی مسافران را اقدامی ارزشمند و از دستاوردهای مهم حوزه زیرساختی کشور دانست و اظهار کرد: این اقدامات با تلاش عزیزان ما در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و مسئولان استانی و با سرمایه‌گذاری حدود 30 همت و مشارکت نزدیک به 80 درصدی متخصصان و مهندسان ایرانی به ثمر رسیده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل شبکه ریلی در کنار مسیرهای اصلی، افزود: توصیه می‌کنم در ادامه این روند، ابتدا مسیرهای اصلی خطوط قطار شهری و راه‌آهن تکمیل شود و پس از آن، خطوط مویرگی با هدف اتصال مناطق حاشیه‌ای به شبکه اصلی ایجاد شود. همچنین باید شبکه‌ای طراحی شود که ایستگاه‌های قطار شهری و خطوط ریلی بتوانند به قطارهای حومه‌ای نیز متصل شوند و امکان جابه‌جایی آسان و یکپارچه برای شهروندان فراهم شود.

پزشکیان با تأکید بر اینکه توسعه شبکه ریلی و راه‌آهن باید با جدیت و قدرت دنبال شود، از حمایت دولت از این حوزه زیرساختی خبر داد و گفت: توسعه این پروژه‌ها نیازمند تلاش جهادی و همچنین مشارکت عمومی و مؤثر مردم است و باید زمینه حضور و مشارکت بخش‌های خصوصی جامعه در اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه قطارهای حومه‌ای در شهرهایی همچون شیراز، اهواز و تبریز اظهار کرد: اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است و هدف ما این است که کریدورهای ریلی کشور را به یکدیگر متصل کنیم و شبکه‌ای یکپارچه در مسیرهای شمال به جنوب و شرق به غرب ایجاد شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارها، تحریم‌ها و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد محدودیت علیه کشورمان تصریح کرد: اگرچه دشمنان با تحریم و جنگ شرایط سختی را برای کشور ایجاد کردند، اما بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها و دستاوردها در همین شرایط حاصل شده است.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای ادامه این مسیر، همدلی، همراهی و مشارکت همه اقشار جامعه ضرورت دارد. دشمنان می‌خواهند ایران پیشرفت نکند، اما ما باید با کنار گذاشتن اختلافات، دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم و با اتکا به توان داخلی و مشارکت مردم، مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.

شناخت واقع‌بینانه ظرفیت‌هاومحدودیت‌ها لازمه حکمرانی مؤثر است

رئیس‌جمهور گفت:شناخت واقع‌بینانه ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها لازمه حکمرانی مؤثر است و حوزه‌های علمیه درتقویت اعتمادعمومی نقش مؤثری دارند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اظهارکرد: شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین نقاط قوت و ضعف، از اصول اساسی مدیریت و حکمرانی است و اگر بتوانیم با نگاهی واقع‌بینانه، روندها، فرآیندها و منابع موجود را به‌درستی ارزیابی کنیم، قادر خواهیم بود نقشه راه دقیق‌تری برای خدمت به مردم، اصلاح امور و پیشبرد اهداف کشور طراحی کنیم.

رئیس‌جمهور بهبود وضعیت معیشتی مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حکمرانی محلی و رویکرد مسجدمحوری، از اساتید، محققان و مبلغان حوزه علمیه خراسان رضوی خواست با تبیین دقیق شرایط کشور، زمینه تقویت وحدت و انسجام داخلی و همراهی بیشتر مردم در مسیر اصلاح الگوی مصرف را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور تأکیدکرد: اصلاح الگوی مصرف، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای حمایت از صنعتگران، صاحبان کسب‌وکار و فرآیندهای تولید و حفظ استمرار زنجیره تولید در کشور است و در این مسیر، همراهی و مشارکت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پزشکیان با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه است، بر نقش مؤثر حوزه‌های علمیه، نخبگان دینی و فرهنگی و مبلغان در تبیین مسائل کشور، تقویت امید و اعتماد عمومی و کمک به شکل‌گیری نگاه مشترک نسبت به مسائل و اولویت‌های ملی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست نیز تعدادی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، دیدگاه‌ها، مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور، توجه جدی به معیشت مردم و مسائل اقتصادی، گسترش تعامل و همکاری میان دولت و حوزه‌های علمیه و ضرورت بهره‌گیری از پیوست‌های رسانه‌ای شفاف و مؤثر، از جمله مهم‌ترین پیشنهادها و راهکارهایی بود که از سوی سخنرانان این نشست مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اظهارکرد: شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین نقاط قوت و ضعف، از اصول اساسی مدیریت و حکمرانی است و اگر بتوانیم با نگاهی واقع‌بینانه، روندها، فرآیندها و منابع موجود را به‌درستی ارزیابی کنیم، قادر خواهیم بود نقشه راه دقیق‌تری برای خدمت به مردم، اصلاح امور و پیشبرد اهداف کشور طراحی کنیم.

رئیس‌جمهور بهبود وضعیت معیشتی مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حکمرانی محلی و رویکرد مسجدمحوری، از اساتید، محققان و مبلغان حوزه علمیه خراسان رضوی خواست با تبیین دقیق شرایط کشور، زمینه تقویت وحدت و انسجام داخلی و همراهی بیشتر مردم در مسیر اصلاح الگوی مصرف را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور تأکیدکرد: اصلاح الگوی مصرف، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای حمایت از صنعتگران، صاحبان کسب‌وکار و فرآیندهای تولید و حفظ استمرار زنجیره تولید در کشور است و در این مسیر، همراهی و مشارکت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

پزشکیان با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه است، بر نقش مؤثر حوزه‌های علمیه، نخبگان دینی و فرهنگی و مبلغان در تبیین مسائل کشور، تقویت امید و اعتماد عمومی و کمک به شکل‌گیری نگاه مشترک نسبت به مسائل و اولویت‌های ملی تأکید کرد.

در ابتدای این نشست نیز تعدادی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، دیدگاه‌ها، مسائل و مطالبات خود را در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور، توجه جدی به معیشت مردم و مسائل اقتصادی، گسترش تعامل و همکاری میان دولت و حوزه‌های علمیه و ضرورت بهره‌گیری از پیوست‌های رسانه‌ای شفاف و مؤثر، از جمله مهم‌ترین پیشنهادها و راهکارهایی بود که از سوی سخنرانان این نشست مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.