باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی حائری طبسی، استاد حوزه علمیه در سخنانی با اشاره به جایگاه علمی و حوزوی آن عالم ربانی اظهار کرد: آیت‌الله حائری طبسی در سال ۱۹۴۵ میلادی در کربلا متولد شد و از محضر استادان برجسته حوزه‌های علمیه بهره برد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به مدت شش سال امامت جمعه طبس را برعهده داشت و پس از استعفا، به فعالیت‌های علمی و حوزوی ادامه داد. تدریس درس خارج در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی و تأسیس حسینیه کربلائی‌های مقیم قم از دیگر فعالیت‌های ایشان بود. از آثار علمی آیت‌الله حائری طبسی می‌توان به «مقتل الحسین (ع)»، «النبلاء فی تراجم علماء کربلا»، «شرح شرایع الاسلام» و «تقریرات درس آیت‌الله العظمی گلپایگانی» اشاره کرد.

وی از علما، روحانیون، شاگردان و علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

گفتنی است، این مراسم در حسینیه کربلایی‌های مقیم قم، واقع در ابتدای خیابان ۱۹ دی (باجک)، کوچه شماره ۲ برگزار می‌شود.

آیت‌الله سید محمدعلی حائری طبسی در سال ۱۳۸۲ درگذشت و پیکر ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.

منبع:حوزه