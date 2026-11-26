باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر تعاون روستایی فارس در نشست با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، بر اختصاص خط اعتباری ویژه و تسهیل وثائق تعاونی‌ها تأکید کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک استانی را داد.

نشست بررسی مسائل و نیاز‌های اعتباری بخش کشاورزی استان فارس با حضور متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، گودرزی معاون اقتصادی استانداری، احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی، سید احمد احمدی‌زاده مدیر تعاون روستایی فارس، نمایندگان مجلس و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد.

سید احمد احمدی‌زاده با اشاره به فعالیت ۶۶۱ تشکل و ۴۹۱ هزار سهام‌دار در شبکه تعاون روستایی فارس، این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند برای پشتیبانی از تولید و توسعه اقتصادی دانست.

مدیر تعاون روستایی فارس برای تقویت این جایگاه، دو پیشنهاد کلیدی از جمله اختصاص خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش برای تعاونی‌های روستایی و کشاورزی جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد و تدوین دستورالعمل تسهیل وثائق و اعتبارسنجی متناسب با ساختار و توان مالی تعاونی‌ها را مطرح کرد.

احمدی‌زاده همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان بانک کشاورزی و تعاون روستایی به مدیریت معاون اقتصادی استانداری را مطرح کرد تا با شناسایی طرح‌های دارای اولویت، مسیر تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی فارس هموار شود.

منبع: تعاون روستایی فارس