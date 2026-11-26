باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رستگار یوسفی نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج، مولود انقلاب اسلامی است که در طول دوران هشت‌سال دفاع مقدس، پس از آن در دوران سازندگی و همچنین در جریان دو جنگ اخیر، حضور مؤثر و ارزشمند خود را در تمامی عرصه‌ها به نمایش گذاشته است. بسیجیان همواره در عرصه محرومیت‌زدایی، دفاع، تأمین امنیت، سازندگی و سایر حوزه‌هایی که کشور به حضور و تلاش آنان نیاز داشته، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس اظهار کرد: در طول دهه‌های گذشته انقلاب اسلامی، هر جا که بسیج حضور داشته و تفکر بسیجی حاکم بوده است، شاهد رشد، بالندگی و توسعه بوده‌ایم. در جنگ تحمیلی سوم، موسوم به جنگ رمضان، نیز بار دیگر حضور بسیجی‌وار مردم در خیابان‌ها و حضور بسیجیان در عرصه دفاع، موجب ناکامی دشمنان این آب‌وخاک شد و عزت و افتخار را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

این نماینده مجلس می‌گوید فلسفه تشکیل ارتش بیست‌میلیونی که امام راحل (ره) مطرح فرمودند و مقام معظم رهبری شهید نیز به آن اشاره داشتند، از معجزات انقلاب اسلامی است. حقیقتاً بسیج تجلی همین تفکر و فلسفه است. در طول پنج دهه گذشته، این تفکر در تمامی ارکان دفاعی، سازندگی، صنعت و سایر عرصه‌های مورد نیاز کشور حاکم بوده و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت شده است.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان نیز شاهد حضور ارزشمند بسیجیان در تمامی صحنه‌های جنگ‌های تحمیلی و نابرابر بودیم. بسیجیان در این عرصه‌ها حضور داشتند و شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب و کشور کردند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: طبیعتاً در برابر خون پاک این عزیزان، هیچ‌گونه جبران مادی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد چراکه ارزش فداکاری و ایثار آنان با هیچ معیار مادی قابل سنجش نیست. با این حال، متناسب با اقدامات و وظایفی که برعهده حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده، اقداماتی انجام شده و حمایت‌هایی از خانواده‌های معزز شهدا صورت گرفته است که همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس گفت: با توجه به اینکه تمام کشور درگیر این شرایط بوده و آثار و پیامدهای آن را تجربه کرده است، ان‌شاءالله مجلس شورای اسلامی نیز در تمامی امور مربوط به خانواده‌های معظم شهدا، به‌صورت ویژه ورود خواهد کرد و ما در خدمت این عزیزان خواهیم بود.

یوسفی تاکید کرد: همان‌طور که عرض کردم، هیچ اقدامی نمی‌تواند خون پاک این عزیزان را جبران کند؛ مگر انتقامی که از عاملان و جانیان حمله به ایران اسلامی و کسانی که موجب شهادت این عزیزان شدند، گرفته ‌شود.