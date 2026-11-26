باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پنج فلسطینی از جمله خالد محمود ابو ندا، معاون وزیر آموزش غزه و همسرش، بامداد پنجشنبه در دو حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به یک آپارتمان مسکونی در غرب دیرالبلح، ابو ندا ۵۶ ساله و همسرش عبیر محمد ابو ندا ۴۹ ساله شهید شدند.

در شمال نوار غزه نیز حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به تجمع غیرنظامیان در اردوگاه آوارگان الشاطئ، سه شهید و یک مجروح بر جا گذاشت.

در رویدادی دیگر، ارتش اسرائیل خانه‌ها و ساختمان‌هایی را در شرق اردوگاه آوارگان المغازی در مرکز غزه منفجر کرد. شاهدان از شنیده شدن دو انفجار مهیب در مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند.

این حملات با وجود اجرای توافق آتش‌بس از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس تاکنون یک‌هزار و ۶۷۹ فلسطینی شهید و ۶ هزار و ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۶ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غزه تخریب شده است.

منبع: آناتولی