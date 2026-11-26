باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه جهاد تبیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ اخیر، با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفین اظهار کرد: بسیج امروز به نهادی فرهنگی، اجتماعی و دفاعی تبدیل شده است که اقشار مختلف جامعه، از کارگران و دانش‌آموزان تا دانشجویان، استادان، جامعه پزشکی، بانوان و نوجوانان را در بر می‌گیرد.

خسروپناه با بیان اینکه بیش از ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عضو بسیج هستند، نقش بانوان و جوانان را در فعالیت‌های این نهاد برجسته دانست و افزود: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مستندها، پویانمایی‌ها، فیلم‌ها و آثار رسانه‌ای کشور به همت نیرو‌های بسیجی انجام می‌شود.

او همچنین با اشاره به حضور نیرو‌های بسیجی در حوادث و بحران‌های طبیعی و اجتماعی گفت: بسیجیان همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم، از حوادثی مانند سیل و زلزله تا جنگ و بحران‌های مختلف، حضور داشته‌اند و لازم است اقدامات و دستاورد‌های این مجموعه بیشتر برای جامعه تبیین شود.

ضرورت پاسخ‌گویی منطقی و اخلاقی به شبهات نسل جوان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تأکید بر ضرورت مواجهه منطقی و اخلاقی با پرسش‌ها و شبهات نسل جدید تصریح کرد: نباید در برابر پرسش‌های نوجوانان و جوانان موضع تدافعی گرفت یا آنان را از طرح سؤال منع کرد؛ بلکه باید با حوصله، استدلال و اخلاق به پرسش‌های آنان پاسخ داد.

خسروپناه با اشاره به تجربه هشت‌ساله مسئولیت خود در حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی گفت: در این دوره حدود پنج هزار کرسی برگزار شد و تلاش کردیم فضای دانشگاه‌ها برای نقد، گفت‌و‌گو و تضارب آرا فراهم شود.

او با اشاره به برگزاری نشست‌های نقد سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر انقلاب از سوی برخی استادان دانشگاه افزود: نظرات منتقدان و پاسخ‌های کارشناسان و مدافعان این سیاست‌ها جمع‌آوری و به محضر رهبر انقلاب ارائه شد و ایشان از شکل‌گیری چنین فضایی استقبال کردند.

خسروپناه خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی نظام باید از سوی مسئولان اجرا شود، اما این موضوع به معنای بسته بودن راه نقد علمی و کارشناسی نیست. سیره رهبر شهید انقلاب نیز بر مشورت، مطالعه، استفاده از نظر متخصصان و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی آزاد استوار بود.

مخالفت آمریکا با ایران به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد

خسروپناه در ادامه با طرح این پرسش که چرا جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مخالف است و چرا نمی‌تواند مانند چین با این کشور وارد تعامل شود، اظهار کرد: مخالفت مردم ایران با آمریکا پدیده‌ای مربوط به دوران پس از انقلاب اسلامی نیست، بلکه ریشه در تجربه تاریخی ملت ایران دارد.

او افزود: مسئله آمریکا صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه منافع راهبردی این کشور در تسلط بر منابع انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف جهان، یکی از عوامل اصلی سیاست‌های آن در قبال ایران است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع طبیعی ایران گفت: ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که بخش مهمی از منابع انرژی جهان را در اختیار دارد و از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و زیرزمینی برخوردار است. از این منظر، استقلال و اقتدار ایران با منافع سلطه‌جویانه آمریکا در تعارض قرار می‌گیرد.

او برای تبیین این موضوع به جدایی بحرین از ایران در دوران پهلوی، حمایت آمریکا از جریان‌های تجزیه‌طلب در خوزستان و کردستان و همچنین اسناد مربوط به تلاش آمریکا برای تسلط بر تنگه هرمز اشاره کرد.

خسروپناه همچنین کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بی‌اعتمادی تاریخی ایرانیان به آمریکا دانست و گفت: پس از ملی شدن صنعت نفت، سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس با همکاری یکدیگر زمینه سقوط دولت مصدق را فراهم کردند و در ادامه، وابستگی سیاسی و امنیتی حکومت پهلوی به آمریکا افزایش یافت.

او با اشاره به حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: آمریکا پس از انقلاب نیز از طریق طراحی کودتا، حمایت از گروه‌های مخالف نظام و اقدامات مختلف سیاسی و امنیتی تلاش کرد مسیر انقلاب را تغییر دهد.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد مذاکره به‌تنهایی اختلافات را حل نمی‌کند

خسروپناه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران سابقه گفت‌و‌گو و مذاکره با آمریکا را دارد، گفت: برخلاف برخی ادعاها، در مقاطع مختلف گفت‌و‌گو‌های مستقیم و غیرمستقیم میان طرفین انجام شده است.

او با اشاره به حضور خود در ۱۲ نشست گفت‌و‌گو با سناتور‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی با هماهنگی نروژ اظهار کرد: این نشست‌ها در کشور‌های مختلفی از جمله نروژ، اتریش، سوئیس، ترکیه و حتی ایران برگزار شد و مشروح مذاکرات نیز ثبت و مکتوب شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یکی از این نشست‌ها و گفت‌و‌گو با جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا، اظهار کرد: در آن گفت‌و‌گو تأکید شد که از نگاه طرف آمریکایی، مسئله رژیم صهیونیستی از سیاست‌های آمریکا جداشدنی نیست.

او افزود: بنابراین یکی از عوامل اصلی اختلاف ایران و آمریکا، حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که به گفته وی، اهداف توسعه‌طلبانه خود را محدود به سرزمین‌های اشغالی نمی‌داند.

مسئله هسته‌ای تنها یکی از بهانه‌های اختلاف با آمریکا است

خسروپناه در ادامه با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند اختلافات ایران و آمریکا صرفاً به موضوع هسته‌ای بازمی‌گردد، گفت: تجربه مذاکرات نشان داده است که خواسته‌های آمریکا به مسئله غنی‌سازی محدود نمی‌شود.

او افزود: در مقاطع مختلف، موضوعاتی همچون توان موشکی ایران نیز در کنار مسئله هسته‌ای مطرح شده است و این نشان می‌دهد که عقب‌نشینی در یک حوزه لزوماً به پایان مطالبات طرف مقابل منجر نمی‌شود.

خسروپناه با اشاره به تجربه مذاکرات هسته‌ای و طرح موضوعات فراتر از برجام تصریح کرد: مسئله اصلی این است که طرف مقابل به دنبال محدود کردن مؤلفه‌های قدرت ایران است و نمی‌توان تصور کرد که با کنار گذاشتن یک ظرفیت راهبردی، تمام اختلافات برطرف خواهد شد.

اقتدار علمی و دفاعی، راهبرد اساسی مقابله با فشار‌ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری آمریکا علیه ایران اظهار کرد: فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها بخش‌های مختلف کشور، حتی حوزه دارو و مبادلات تجاری را تحت تأثیر قرار داده است.

خسروپناه با اشاره به تجربه دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، توانمندی‌های دفاعی و موشکی کشور را حاصل تلاش نیرو‌های نظامی و دانشمندان دانشگاهی دانست و گفت: پیشرفت‌های موشکی و پهپادی ایران بدون مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی امکان‌پذیر نبود.

او با اشاره به نقش شهید حاجی‌زاده در توسعه توان موشکی کشور افزود: در مقاطع حساس، دانشمندان دانشگاهی و متخصصان کشور با تلاش شبانه‌روزی، مسیر توسعه فناوری‌های دفاعی را پیش بردند و برخی دستاورد‌ها در زمانی بسیار کوتاه‌تر از زمان معمول محقق شد.

خسروپناه تأکید کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور باید نقش خود را در تقویت قدرت ملی جدی بگیرند و نباید فعالیت‌های علمی و فناورانه را از مسائل راهبردی کشور جدا دانست.

برای تعامل با آمریکا باید ابتدا به اقتدار ملی برسیم

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابط اقتصادی چین و آمریکا اظهار کرد: نباید تصور کرد که چین بدون برخورداری از قدرت اقتصادی و فناورانه توانسته است با آمریکا وارد تعامل شود. این کشور ابتدا ظرفیت‌های علمی، فناوری و اقتصادی خود را تقویت کرد و سپس توانست در معادلات جهانی موقعیت قدرتمندتری به دست آورد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر می‌خواهیم در تعامل با قدرت‌های جهانی از منافع و استقلال خود دفاع کنیم، باید ابتدا در حوزه‌های مختلف به اقتدار برسیم؛ از امنیت غذایی و کشاورزی گرفته تا فناوری، اقتصاد و توان دفاعی.

او با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه کشاورزی و اصلاح ژنتیکی محصولات گفت: مراکز پژوهشی می‌توانند با تحقیقات علمی، بذر‌هایی تولید کنند که ضمن افزایش کیفیت و ارزش غذایی، مصرف آب کمتری داشته باشند. چنین دستاورد‌هایی می‌تواند وابستگی کشور را کاهش دهد و قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد.

خسروپناه تصریح کرد: راهبرد جمهوری اسلامی باید دستیابی به اقتدار علمی، اقتصادی، دفاعی و مدیریتی باشد تا طرف مقابل ناچار به پذیرش واقعیت قدرت ایران شود. تعامل با جهان باید بر اساس عقلانیت و حکمت و با حفظ استقلال ملی صورت گیرد، نه از موضع وابستگی و تسلیم.

اختلاف ایران و آمریکا ماهیتی هویتی دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به ابعاد فکری و فلسفی تقابل ایران و آمریکا گفت: اختلاف میان دو کشور صرفاً اختلاف سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه ابعاد هویتی و مبنایی نیز دارد.

او افزود: میان مبانی فکری اسلام و مبانی فکری حاکم بر نظام لیبرالیستی و نئولیبرالیستی غرب، تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد و این تفاوت‌ها در نوع نگاه به انسان، جهان، قدرت و مناسبات بین‌المللی خود را نشان می‌دهد.

خسروپناه خاطرنشان کرد: برای تبیین عمومی این اختلافات، باید به آثار و نتایج عملی آن توجه کرد؛ از جمله سیاست‌های سلطه‌جویانه، تلاش برای کنترل منابع انرژی، حمایت از رژیم صهیونیستی و فشار بر کشور‌های مستقل.

او در پایان تأکید کرد: اگر ایران به دنبال تعامل عزتمندانه با جهان و حتی آمریکا است، باید پیش از هر چیز بر توان علمی، فناوری، اقتصادی، دفاعی و مدیریتی خود بیفزاید؛ چراکه تعامل پایدار و حکیمانه زمانی امکان‌پذیر است که کشور از اقتدار و استقلال لازم برخوردار باشد.