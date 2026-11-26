باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، همزمان با هفته بسیج، در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری، شرکت کرد و طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه اولین بسیجی حقیقی، حضرت امام خمینی (ره) بودند، اظهار کرد: امامین انقلاب، خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشریف، بسیج و تفکر بسیج را خلق کردند و به تعمیق و گسترش آن پرداختند. شجره‌ی طیبه بسیج، میراث گرانقدر امامین انقلاب است.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح ویژگی‌های بسیج و بسیجی بیان داشت: بسیج و بسیجی نماد و تجلی عیان جهاد در راه خدا، خدمت بی‌منت به مردم، بصیرت، اخلاص، شجاعت، غیرت، حمیّت، ساده‌زیستی، بی‌هزینگی و پرثمری است. بسیجی لشگر مخلص خداست. بسیجیان، نماد و تجلی آیه‌ی شریفه‌ی «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» هستند. بسیجیان اهل همفکری و همدلی‌اند. بسیجیان در موعد سختی‌ها و مصائب و سرزنش‌های ناجوانمردانه، اهل صبر و شکیبایی‌اند. بسیجی در برابر مشکلات، خم به ابرو نمی‌آورد.

رئیس دستگاه قضا، ملت مبعوث ایران را بسیجیانی مخلص دانست و تصریح کرد: مردم مبعوث شده‌ی ما که ۹ ماه است در سنگر خیابان، مشغول جهاد هستند، از طلایه‌داران تفکر بسیجی محسوب می‌شوند. تاریخ نظیر و مانندی برای ملت مبعوث و ولایتمدار و بسیجی ما سراغ ندارد.

رئیس عدلیه با اشاره به دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان در راستای دشمنی با وصف و رسم بسیج و بسیجی، عنوان کرد: بسیجی کسی است که حرکتش در صراط مستقیم، استمرار و امتداد دارد. فراموش نکنیم که مسیر را تا انتها طی کردن و تا آخر بسیجی ماندن، اصل بسیار مهمی است؛ شیطان و شیطان‌صفتان در کمین نشسته‌اند و مترصند تا انسان‌های مخلص و بااراده را از مسیر بازدارند.

وی در ادامه به تبیین و تشریح آسیب‌هایی پرداخت که ممکن است متوجه شجره‌ی طیبه بسیج شود و در همین راستا، بیان داشت: باید بسیار مراقب باشیم که خدای‌ناکرده، آفت و آسیبی متوجه شجره‌ی طیبه بسیج نشود. نباید دچار غرور و عُجب شویم و تصور کنیم که پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها از ماست؛ امام عظیم‌الشأن ما در اوج جنگ تحمیلی اول، فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. تردید نکنید که اگر دچار غرور و عُجب شویم، شکست عاید ما خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: چرا انسان گاهی تصور می‌کند که بهتر از دیگران می‌فهمد و بهتر از دیگران تشخیص می‌دهد و توانایی‌اش بیشتر از دیگران است و همگان باید مطابق خواست و تشخیص و فکر او عمل کنند؟ نکند خدای‌ناکرده خودشیفتگی بر ما عارض شود و دیگران را، چون مثل ما فکر نمی‌کنند، از دایره‌ی بسیجی‌ها طرد کنیم!

رئیس قوه قضاییه همچنین افزود: گاهی ما داشته‌ها و توانایی‌های خود را نادیده می‌گیریم. گاهی فراموش می‌کنیم که ملتی هستیم با غنای تمدنی و فرهنگی و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر و هم‌وطنانی سرشار از هوش و استعداد. مع‌الأسف گاهی خودمان، به تحقیر خود می‌پردازیم.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت پرهیز از تنگ‌نظری در هر مجموعه‌ای، بیان داشت: آسیب دیگری که ضروری است مراقب باشیم بر دامان شجره‌ی طیبه بسیج ننشیند، تنگ‌نظری است. کسانی هستند که ضعف‌هایی دارند و یا گرفتار مشکلاتی در نگرش و تربیت خود هستند، لکن نه تنها قصد مقابله و دشمنی را ندارند بلکه از زمینه‌هایی برای پیوستن به جرگه‌ی مؤمنین و مجاهدین و بسیجیان نیز برخوردارند؛ باید راه را برای این جماعت باز کنیم. بحمدلله امروز این تفکر در مجموعه‌ی بسیج و بسیجیان نیز حاکم است و اکنون پس از انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین توسط رهبری معظم انقلاب، همگان می‌بینند که انرژی بیشتری بر مجموعه‌ی بسیج و بسیجیان تزریق شده و فضا نسبت به برخی مقاطع دیگر، متغیّر و متفاوت شده است.

رئیس عدلیه افزود: هم تعجیل و شتاب بلاوجه در پیشبرد امور، آفت و آسیب است و هم تأخیر و تَسویف. وقتی توکل به خدا کردیم و با نخبگان و صاحبنظران مشورت انجام دادیم و تمامی جوانب کاری را سنجیدیم، دیگر نباید در انجام آن کار تعلل به خرج دهیم. از آنطرف نیز نباید گرفتار شتاب و عجله شویم.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش، ضمن تأیید و تصدیق جمله‌ی یکی از سخنرانان این گردهمایی که گفت «ما طلبکاری می‌کنیم، اما طلبکار نیستیم»، خاطرنشان کرد: حتماً باید مطالبه‌گری کنیم، اما در مقابل کاری که انجام می‌دهیم نباید طلبکار باشیم. ما در چارچوب حق و وظیفه‌ی اسلامی‌مان، طلبکاری می‌کنیم، اما خود را طلبکار نمی‌دانیم. در وهله‌ی نخست نیز باید از خودمان طلبکار باشیم.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: نمی‌شود با بداخلاقی موعظه کرد! با ادبیات خشن و تند و شبهه‌ناک نمی‌توان کسی را به راه حق دعوت کرد!

رئیس قوه قضاییه در خاتمه سخنانش در این گردهمایی با اشاره به تاریخچه‌ی شکل‌گیری حوزه‌ی مقاومت بسیج در قوه قضاییه و برکات و خدمات تفکر بسیجی که شامل حال عدلیه شده است، گفت: ما به جد معتقدیم که ظرفیت و استعداد بسیجیان قوه قضاییه به‌رغم همه‌ی خدماتی که ارائه داده‌اند، بسیار بیشتر از میزان فعلی است. ما انتظار داریم بسیجیان شاغل در قوه قضاییه به عنوان نیرو‌هایی خدوم و مخلص، به ما پیشنهاد‌های عملیاتی و کاربردی ارائه دهند تا بتوانیم به مسئولیت‌های قانونی خود، هر چه بهتر جامه عمل بپوشانیم و خدمات مطلوب‌تر و ارزان‌تری به مردم ارائه دهیم و اطاله دادرسی‌ها را کمتر کنیم و مشکلات فرهنگی و معیشتی در دورن قوه قضاییه را رفع کنیم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجعفر شهبازی فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اظهار کرد: تقابل جبهه حق و باطل صرفاً یک جنگ نظامی و استراتژیک نیست، بلکه ابعاد عمیق‌تری دارد. امروز تمام کفر در برابر اسلام راستین ایستاده و این تقابل تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت بصیرت و شناخت جایگاه جبهه حق در شرایط کنونی افزود: در چنین شرایطی، تفکر بسیجی که از یادگار‌های حضرت امام (ره) است، می‌تواند زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر در دفاع از اسلام و انقلاب باشد. قوه قضاییه نیز با اتکا به نیروی انسانی مؤمن، متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر خود ظرفیت قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در این عرصه دارد و بسیج باید با درک صحیح از این جایگاه، مأموریت‌های خود را دنبال کند.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری با اشاره به حضور میدانی بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: در روز‌های ابتدایی جنگ، هنگامی که یکی از مراجع قضایی در پایتخت مورد اصابت قرار گرفت، شاهد حضور بسیجیان و روحانیونی بودم که با وجود امکانات محدود، برای خدمت‌رسانی، آواربرداری و تخلیه ساختمان پای کار آمدند. برخی از این روحانیون از استان‌های دیگر خود را به محل رسانده بودند و با کمترین امکانات و تنها با چند ساعت استراحت، به فعالیت شبانه‌روزی ادامه می‌دادند. این حضور و روحیه ایثارگرانه برای من یادآور صحنه‌های جبهه‌های جنگ هشت‌ساله بود.

شهبازی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی اخیر، پایگاه‌های مقاومت و حوزه‌های بسیج دستگاه قضا با سازماندهی نیروها، به‌صورت شبانه‌روزی از اماکن و مجموعه‌های تابعه قوه قضاییه سرکشی و حفاظت کردند. به‌ویژه در روز‌های منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ که احتمال بروز برخی حوادث وجود داشت، نیرو‌های بسیجی با استقرار در ورودی مجموعه‌ها، انجام گشت و برپایی ایست‌وبازرسی و دفاع از مقرها، مسئولیت خود را دنبال کردند. بسیجیان بدون هیچ‌گونه مطالبه‌ای، صرفاً بر اساس تعهد و اعتقاد خود در میدان حضور داشتند.

وی افزود: در جریان مراسم تشییع و وداع با امام شهیدمان، بسیج دستگاه قضا با تشکیل موکب‌ها، خدمات مختلفی به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران ارائه داد.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری با بیان اینکه تنها عامل پایداری یک کشور توان نظامی آن نیست، تصریح کرد: در کنار توان دفاعی و نظامی، ایمان، تبعیت از ولایت و بصیرت مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نیرو‌های بسیجی قوه قضاییه در مأموریت‌های محوله از جمله فعالیت‌های میدانی، پشتیبانی و خدمت‌رسانی، همواره با علاقه و مسئولیت‌پذیری حضور داشته‌اند.

شهبازی در ادامه گفت: بسیج در منظومه فکری امامین راحل و شهید انقلاب اسلامی، صرفاً یک تشکیلات اداری یا مجموعه محدود به فعالیت‌های مناسبتی نیست بلکه ظرفیتی مبتنی بر انسان‌های الهی، معتقد، ساختارمند، سازمان یافته و انعطاف‌پذیر برای حضور موثر در عرصه‌های مختلف و کمک به پیشبرد اهداف و ماموریت‌های نظام اسلامی است.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری گفت: اعتقاد ما بر این است که بسیج در قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید ضمن حفظ هویت استقلال و روحیه انقلابی و جهادی خود، در تعامل و هم افزایی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، هم چشم بینا و بازوی توانای کارگزاران و متولیان قوه قضاییه باشد و هم مجموعه‌ای مورد اعتماد، مقبول و ملجا کارکنان؛ مجموعه‌ای که بتواند در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، در عرصه‌های علمی و تخصصی، اجتماعی و خدمت رسانی، دفاعی و امنیتی، مدیریت بحران و سایر ماموریت‌های مورد نیاز نیز نقش‌آفرینی کند.

شهبازی ادامه داد: گستره ملی قوه قضاییه و حضور آن در استان‌ها، شهرستان‌ها و سازمان‌های تابعه، ضرورت نگاه ملی و فراگیر به بسیج قوه قضاییه را دوچندان می‌سازد؛ به گونه‌ای که ظرفیت این مجموعه محدود به واحد‌های مستقر در پایتخت نباشد و بتواند در سراسر کشور متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات مجموعه قضایی، حضوری منسجم، هدفمند و اثربخش داشته باشد. ما در دوره مسئولیت خود تلاش کردیم با چنین نگاهی ضمن توجه به ساماندهی و انسجام تشکیلاتی، انطباق ماموریت‌ها با اقتضائات قوه قضاییه، ارتقای توانمندی و آمادگی نیروها، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه ارتباطات درون سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خواهران و برادران بسیجی، زمینه را برای نقش آفرینی موثرتر این مجموعه فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین تجربه شرایط خاص و حوادث اخیر به ویژه در عرصه آمادگی، مدیریت شرایط بحرانی، پشتیبانی، امدادرسانی و حضور سازمان یافته نیرو‌های بسیجی، بار دیگر اهمیت وجود یک مجموعه منسجم آماده و برخوردار از ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی را آشکار ساخت.

خانم جهانی از مسئولان بسیج قوه قضاییه در حوزه خواهران نیز در این مراسم، بسیجی را فردی مسئول در برابر سرنوشت جامعه و میهن دانست و اظهار کرد: بسیجی در هر زمان و شرایطی برای سربلندی و پیشرفت کشور تلاش می‌کند و هفته بسیج فرصتی برای تجلیل از ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت است.

وی با اشاره به حضور و فعالیت بانوان بسیجی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در عرصه‌های مختلف افزود: بانوان بسیجی با افتخار و اشتیاق سال‌ها در مسیر خدمت به کشور گام برداشته‌اند و امروز نیز در این شرایط حساس، بار دیگر آمادگی خود را برای حضور در عرصه‌های مقاومت، مبارزه و خدمت اعلام می‌کنند. ما با تمام توان و هستی خود تا پای جان گوش به فرمان ولایت هستیم و تا لحظه پیروزی یا شهادت از این مسیر دست نخواهیم کشید.

جهانی با تأکید بر نقش بانوان در صیانت از کشور و ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: ما با حفظ عفاف و حجاب فاطمی و در کنار ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و تربیتی، همچون گذشته آماده‌ایم تا در دفاع از ایران و ایمان خود نقش‌آفرینی کنیم. هر یک از بانوان بسیجی متناسب با توان و ظرفیت خود آمادگی دارد در هر جایگاه و مسئولیتی که فرماندهان و سلسله‌مراتب سازمانی تعیین کنند، خدمتگزار ملت و مکتب خود باشد.

داودی، یکی از بسیجیان قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های انسانی موجود در بسیجِ عدلیه، اظهار کرد: بسیج قوه قضاییه می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه انسانی ارزشمند دستگاه قضایی را تأمین کند؛ سرمایه‌ای متشکل از نیرو‌های متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر که در کنار انجام وظایف محوله، آمادگی دارند تجربه، تخصص و انگیزه خود را در مسیر تحقق مأموریت‌های دستگاه قضا به کار گیرند.

وی با اشاره به حضور مستمر بسیجیان در عرصه‌های مورد نیاز کشور و نظام افزود: بسیج قوه قضاییه همواره در هر عرصه‌ای که کشور به حضور و اقدام مؤثر نیاز داشته، در خط مقدم خدمت بوده است. این روحیه و آمادگی در سه مقطع مهم دو سال اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی رمضان، به‌خوبی به نمایش گذاشته شد و بسیجیان قوه قضاییه در این مقاطع پای کار بودند.

داودی با بیان اینکه بسیجیان قوه قضاییه از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های تخصصی، دفاعی، جهادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه مأموریت‌های شغلی و تخصصی برخوردارند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت بهتر این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری هدفمند از سرمایه انسانی موجود در دستگاه قضایی نیاز داریم. باید با شناسایی نیرو‌های مستعد، استخراج توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی آنان، میان ظرفیت‌های بسیجیان و مأموریت‌های اصلی و تخصصی قوه قضاییه پیوند مؤثرتری برقرار کنیم. تحقق این موضوع می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر به دستگاه قضایی و مردم کشور را فراهم کند.

وی گفت: ما بسیجیان قوه قضاییه خود را عضوی از خانواده بزرگ دستگاه قضا می‌دانیم و همان‌طور که همواره تأکید کرده‌ایم، خود را طلبکار مجموعه نمی‌دانیم، بلکه خادم و خدمتگزار آن هستیم و با تمام توان، انگیزه و امید برای خدمت خالصانه و مؤثر در دستگاه عدلیه آمادگی داریم.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه