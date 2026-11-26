باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در جلسه جهاد تبیین، به تبیین جایگاه وحدت و انسجام ملی در مواجهه با تهدید‌های دشمنان پرداخت و با تبریک پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، اظهار کرد: در چهارم آذر سال ۱۳۵۸، حضرت امام خمینی (ره) در سخنانی مهم، بر ضرورت تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی تأکید کردند و همین سخنرانی، مبنای شکل‌گیری بسیج مستضعفان شد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به ماجرای تاریخی شکل‌گیری بسیج افزود: این حرکت در پی برخی اختلاف‌نظر‌ها در مجموعه سپاه و حضور جمعی از نیرو‌ها در مقابل دفتر امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ امام راحل با پذیرش این جمع و ایراد سخنرانی، ضمن تبیین شرایط حساس کشور، بر ضرورت وحدت و تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی تأکید کردند.

کلانتری با اشاره به فرازی از سخنان امام خمینی (ره) در آن مقطع تاریخی تصریح کرد: امام راحل در آن سخنرانی تأکید کردند که در رأس همه مسائل اسلام، موضوع مواجهه با آمریکاست و نباید اجازه داد اختلافات داخلی و پراکندگی نیروها، توان و ظرفیت کشور را تضعیف کند؛ چراکه هرگونه تشتت و اختلاف، در نهایت به سود آمریکا تمام خواهد شد.

او ادامه داد: امام خمینی (ره) با هوشیاری نسبت به توطئه‌های دشمن، هشدار داده بودند که ممکن است دست‌هایی با سوءاستفاده از روح پاک جوانان و طرح برخی مسائل، زمینه اختلاف و چنددستگی را در جامعه فراهم کنند؛ ازاین‌رو همه نیرو‌ها باید با یک نگاه و هدف مشترک، در برابر دشمن اصلی ایستادگی کنند.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) با تأکید بر اینکه این رهنمود تاریخی همچنان برای شرایط امروز کشور راهگشاست، گفت: امام خمینی (ره) حتی هشدار می‌دادند که در شرایط مواجهه با دشمن، نباید اجازه داد طرح مسائل و دیدگاه‌های مختلف، موجب تشتت افکار و تضعیف جبهه داخلی شود؛ زیرا دشمن دقیقاً در پی ایجاد اختلاف و بهره‌برداری از شکاف‌های داخلی است.

کلانتری با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از طرح برخی مسائل اختلاف‌برانگیز خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، حتی برخی سخنان که ممکن است در شرایط عادی موجه به نظر برسند، در وضعیت حساس کنونی نباید به عاملی برای ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام ملی تبدیل شوند.

او با اشاره به تغییر شرایط و افزایش تقابل آمریکا با ملت ایران اظهار کرد: امروز پس از گذشت نزدیک به ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت اقدامات و سیاست‌های آمریکا آشکارتر شده است و این کشور همچنان در پی اعمال فشار و ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: در چنین شرایطی، حفظ وحدت و انسجام، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و تبعیت از هدایت‌ها و فرامین رهبر معظم انقلاب، ضرورتی اساسی است. رمز پیروزی در برابر قدرت‌های استکباری، وحدت کلمه و اتحاد مقدس است.

کلانتری با بیان اینکه اتحاد مقدس به معنای همدلی، هم‌افزایی و حرکت در مسیر رهنمود‌های رهبری است، تأکید کرد: تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که با تکیه بر وحدت و انسجام می‌توان در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرد و این مسیر باید تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار یابد.

او در پایان با اشاره به آیه شریفه «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» گفت: مسیر معرفی‌شده در اسلام ناب، حرکت در مسیر نصرت الهی، شکرگزاری، استغفار و تسبیح پروردگار است و امیدواریم با حفظ وحدت و انسجام، این مسیر تا تحقق فتح و پیروزی نهایی ادامه پیدا کند.