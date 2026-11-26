باشگاه خبرنگاران جوان - در پی نامه صمیمانه همراه با ابراز ارادت امیرحسین جعفری دانش‌آموز رتبه سوم ریاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ و دانشجوی جدیدالورود رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به محضر رهبر معظم انقلاب، پیام قدردانی معظم له با حضور نمایندگان ایشان و همراهی نماینده ولی‌فقیه مازندران به این جوان نخبه ابلاغ شده و هدیه رهبر معظم انقلاب را به او و خانواده‌اش اهدا کردند.

همچنین در این برنامه تابلو نقاشی تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب که توسط سرکار خانم یزدانی، هنرمند بابلی به تصویر کشیده شده بود جهت اهدا به رهبر معظم انقلاب به نمایندگان ایشان تحویل داده شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران