باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران، گفت: نیما به ما فهماند که می‌توان به یک فرهنگ هزار ساله تعلق داشت، اما در آن متوقف نماند. می‌توان به سنت اعتقاد داشت، اما در آن ساکن نشد.

او با بیان اینکه گاهی خدمت به فرهنگ، گشودن افق‌های تازه به آن است، افزود: نیما یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های زبان فارسی در عصر معاصر بود که گذر به دوران جدید شعر فارسی توسط او وشاگردانش امکان پذیر شد.

دکتر سیمایی در ادامه گفت: زبان فارسی زبان انتقال فرهنگ و تمدن ایران است و کسانی که از این زبان بهره کافی دارند از اخلاق و عقلانیت بهره بیشتری می‌برند.

او افزود: برگزاری جشنواره بزرگداشت نیما یوشیج در زادگاهش استان مازندران بسیار مهم است و نشان می‌داد که نیما‌های آینده چگونه از این بستر رشد پیدا می‌کنند و کمک به ظهور نیما‌های آینده است.