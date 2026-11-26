باشگاه خبرنگاران جوان - مردم متدین و انقلابی اقصی نقاط کشورمان با حضور با شکوه خود در میادین مقاومت بار دیگر نشان دادند تا راه شهدا به ویژه رهبرشهید انقلاب ادامه دارد و عاشقان این مرز و بوم تا پای جان ایستاده‌اند و پرچم سه رنگ ومقدس کشورمان را به اهتزاز درآوردند.

شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از شور و حال مردم در میادین مقاومت را به نمایش گذاشت.

فعالیت موکب حوزه علمیه با حضور طلاب و روحانیون حوزه علمیه کرمانشاه در شب ۲۷۰ از تجمعات مردمی نحن المنتقمون

دویست وهفتادمین شب ایستادگی و خروش انقلابی مردم ولایتمدار انارستانک

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