باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی شب گذشته در حاشیه بازدید از گمرک و پایانه مرزی پلدشت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای فعالیت شبانه‌روزی این گمرک، افزود: هماهنگی‌های لازم با طرف مقابل انجام شده و پیگیری‌های اداری برای تحقق این موضوع ادامه دارد.

وی همچنین از تکمیل و آماده‌سازی دستگاه ایکس‌ری کامیونی تا دهه فجر خبر داده و خاطرنشان کرد: تجهیز گمرک پلدشت با هدف افزایش ظرفیت تردد و تسهیل فرآیند مبادلات تجاری دنبال می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته مرز پلدشت، افزود: هدف‌گذاری ما روان‌سازی و افزایش تردد در این مرز و استفاده مطلوب‌تر از توانمندی‌های آن برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی منطقه است.

منبع:استانداری