باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه در آیین افتتاح خانه فرهنگ و ملل دانشگاه نوشیروانی بابل اظهار کرد: هیچ دانشگاهی در دنیا متولی اشتغال نیست بلکه بازار اشتغال جای دیگر شکل می گیرد. ما باید دانشجوی اشتغال پذیر تربیت کنیم.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور قوی شود چرا که اقتصاد مقتدر بازار نیاز را برطرف و زمینه توسعه کشور را فراهم می کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دانشجوی ایرانی فقط دانشجوی متخصص نیست بلکه دانشجویی است که در دانشگاه شخصیت فرهنگی اش شکل می گیرد و آن وقت یک متخصص، متعهد فرزانه برای کشور تربیت می شود.

سیمایی صراف در جریان بازدید از دانشگاه نوشیروانی بابل طرح خانه ملل و خانه فرهنگ را افتتاح کرد.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که با نگاه خیرخواهانه خیر شهیر ایران زنده یاد سید حسین فلاح نوشیروانی با اهداء ۱۷ هکتار زمین با ۱۱ هزار متر مربع فضای آموزشی در سال ۱۳۴۸ تأسیس شد که این مجموعه تحت نام مدرسه عالی تربیت دبیر فنی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۵۲ اقدام به جذب دانشجو کرد.

این مدرسه عالی تربیت دبیر فنی در سال ۱۳۷۱ با نام دانشکده فنی و مهندسی نوشیروانی دانشگاه مازندران به عنوان تنها دانشکده فنی و مهندسی در استان مازندران در دوره‌های کارشناسی مهندسی عمران، برق، شیمی و مکانیک و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در سال ۱۳۸۴ به مجتمع آموزش عالی نوشیروانی ارتقاء یافت.

این مجموعه آموزشی همچنین از سال ۱۳۸۷ با استقلال کامل و جدا از دانشگاه مازندران به عنوان یک دانشگاه صنعتی در شمال کشور شناخته به فعالیت و جذب دانشجو ادامه داد و تاکنون توانست موفقیت های علمی، پژوهشی و آموزشی زیادی دست یابد و مورد توجه دانشجویان از داخل و خارج از کشور قرار گیرد.

در سال های اخیر دانشمندان این دانشگاه با درو کردن جایگاه های ممتاز علمی و کسب کرسی های مختلف در رنکینگ های جهانی جایگاه علمی این دانشگاه را در سطح منطقه و جهان افزایش دادند.

این دانشجویان خارجی که بیشتر آنها از کشورهای عراق و سوریه هستند در رشته های مهندسی عمران، مکانیک، برق و کامیپوتر، شیمی، علوم پایه و صنایع و مواد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشند. برخی از این فارغ التحصیلان نیز بعد از کسب مدرک کارشناسی ارشد در مقطع دکتری نیز به ادامه تحصیل می پردازند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دارای افزون بر ۶ هزار دانشجو است که در شش دانشکده مهندسی شیمی، عمران، برق و کامپیوتر، مکانیک، صنایع و مواد و دانشکده علوم پایه با ۴۰۰ کارمند و عضو هیات علمی است.

به گزارش ایرنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در بدو ورود به استان مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل حضور یافته و به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.

افتتاح خانه فرهنگ و ملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازدید از ساختمان در حال ساخت دانشکده مهندسی برق و خوابگاه متاهلی دانشگاه نوشیروانی از برنامه ها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بابل است.

«حسین سیمایی صراف» بعد از حضور در دانشگاه نوشیروانی در دانشگاه معین استان در بابلسر حضور یافته و خانه فرهنگ و سینمای دانشگاه مازندران را افتتاح خواهد کرد و از ساختمان در حال ساخت دانشکده حقوق این دانشگاه بازدید می کند.

شرکت در اختتامیه جشنواره بین المللی نیما یوشیج در دانشگاه مازندران و دیدار با هیات رئیسه این دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان به همراه امضای تفاهم نامه با صنایع مختلف از جمله برنامه های وزیر علوم در بابلسر است.

بازدید از طرح های مرکز رشد نوین دانشگاه مازندران و گفتگو با دانشجویان دانشگاه معین استان به همراه نشست تعاملی با استاندار و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مازندران است.