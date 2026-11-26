باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی محمودزاده در جلسه شورای مسکن لرستان و بررسی مشکلات مسکن نیرو‌های مسلح با اشاره به اهمیت تامین مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح اظهار کرد: بر اساس تاکیدات فرمانده شهید، باید بیشترین تلاش برای تامین مسکن، خوراک و نیاز‌های معیشتی کارکنان نیرو‌های مسلح متمرکز شود و یکی از اهداف اصلی این راهبرد، خانه‌دار شدن کارکنان تا پانزدهمین سال خدمت است.

وی افزود: این موضوع در سیاست‌های دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور بر تشکیل کارگروه‌های استانی با مسئولیت استانداران برای رفع موانع اجرای پروژه‌های مسکن نیرو‌های مسلح تاکید کرده است.

فرمانده قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح با بیان اینکه معیشت و رضایت کارکنان نیرو‌های مسلح نقش مهمی در افزایش توان دفاعی کشور دارد، تصریح کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه نیرو‌های مسلح است و تامین نیاز‌های معیشتی و مسکن کارکنان می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر آنان بر ماموریت‌های دفاعی و امنیتی را فراهم کند.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری برنامه ملی مسکن نیرو‌های مسلح، بیان کرد: تفاهم‌نامه میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و وزارت راه و شهرسازی به امضای وزیران دو وزارتخانه رسیده است و اجرای آن با هدف تامین مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح در سراسر کشور دنبال می‌شود.

فرمانده قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح درباره راهبرد تامین مسکن کارکنان نیز گفت: بر اساس برنامه تدوین شده، تلاش می‌شود کارکنان از ابتدای ورود به مجموعه نیرو‌های مسلح، به تدریج وارد چرخه بهره‌مندی از تسهیلات و طرح‌های مسکن شوند، در پنج سال نخست خدمت، استفاده از ظرفیت خانه‌های سازمانی و طرح‌های حمایتی پیش‌بینی شده و در سال‌های پنجم تا دهم نیز امکان سکونت در خانه‌های سازمانی و عضویت در پروژه‌های مسکن ملکی فراهم می‌شود.

سردار محمودزاده افزود: بر اساس برنامه‌های هدف‌گذاری شده باید کارکنان در فاصله سال‌های دهم تا پانزدهم خدمت، ضمن بهره‌مندی از امکانات سکونتی، روند عضویت و مشارکت در پروژه‌های مسکن شخصی را دنبال کنند تا پس از پانزدهمین سال خدمت، امکان سکونت در منزل شخصی برای آنان فراهم شود.

آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن در کشور

وی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ملکی نیرو‌های مسلح در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۵۷۸ پروژه شخصی در سطح کشور در حال اجراست که تاکنون ۷۲ هزار واحد آن تحویل شده و ۱۲۶ هزار واحد نیز در مرحله ساخت قرار دارد و برای ۶۵ هزار واحد زمین اختصاص یافته که این واحد‌ها در مراحل اولیه اجرا قرار دارند و باید مجوز‌های لازم برای آغاز عملیات ساخت آنها دریافت شود.

وی با اشاره به وضعیت احداث خانه‌های سازمانی نیز گفت: از مجموع ۲۰۰ هزار واحد پیش‌بینی شده در این بخش، عملیات اجرایی حدود ۱۰۰ هزار واحد آغاز، تاکنون بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده و تحویل کارکنان شده است و سایر واحد‌ها نیز در مراحل مختلف تامین زمین و پیگیری اجرای پروژه قرار دارند.

نیاز لرستان به زمین برای ساخت بیش از ۵ هزار واحد مسکن ملکی

وی با اشاره به وضعیت مسکن نیرو‌های مسلح در لرستان بیان کرد: در این استان در مجموع ۷ هزار و ۷۶۰ نفر متقاضی مسکن شناسایی شده‌اند که در حال حاضر ۲ هزار و ۳۴۸ واحد مسکونی در استان در مرحله اجرا قرار دارد و برای تامین مسکن سایر متقاضیان نیز باید زمین تامین شود.

سردار محمودزاده با اشاره به مشکلات تامین زمین در لرستان گفت: این استان به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص خود با محدودیت‌هایی در زمینه تامین زمین مواجه است، اما با همراهی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توان این موانع را برطرف کرد و میزان تخصیص زمین را به بالاتر از میانگین کشوری رساند.

منبع: ایرنا