باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد اخلاقی روز پنجشنبه از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در حوزه دفاع مقدس دوم و سوم بازدید کرد و در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت: هفته بسیج را به کلیه بسیجیان کشور تبریک عرض می‌کنم. امروز توفیقی حاصل شد تا در خدمت هیئت رئیسه وزارت دفاع و مسئولان سازمان‌های نظارتی، بازدیدی از این مجموعه داشته باشیم.

وی افزود: آنچه در این بازدید مشاهده کردیم، واقعاً فراتر از انتظارات ما بود. به سهم خود از مسئولان و دست‌اندرکاران این مجموعه، به‌ویژه مسئول نمایشگاه، تشکر و قدردانی می‌کنم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ابراز امیدواری کرد که وزارت دفاع بتواند برای رشد این مجموعه، فراتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، حمایت‌های لازم را انجام دهد.

اخلاقی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه گفت: از آنچه تاکنون انجام شده است، متشکریم؛ چرا که تاریخ مصور و مدونی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های ملت شریف ایران در این مجموعه گردآوری شده است.

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از سردار مسئول این مجموعه، برای وی آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده نیز موفق‌تر از گذشته بدرخشند.