باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - نمایش «ناو دنا» با محوریت روایت شهدای ناو دنا و با نگاهی به مظلومیت این شهدا، در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت حضور یافت و توانست نظر هیئت داوران را جلب کند.

مینا اخوان درباره شکل‌گیری ایده این نمایش گفت: «علاقه شخصی من همواره به روایت زندگی شهدای گمنام، جاویدالاثر و شهدایی بوده است که مظلومانه به شهادت رسیده‌اند. در جریان جنگ رمضان و ماجرای ناو دنا احساس کردم جای روایت این شهدا در میان آثار نمایشی خالی است و کمتر به آنها پرداخته شده؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم اثری با این موضوع تولید کنم.»

وی با اشاره به حساسیت‌های پرداختن به یک واقعه تاریخی در قالب نمایش افزود: «از ابتدا می‌دانستم با یک داستان مستند و روایت تاریخی روبه‌رو هستم؛ بنابراین لازم بود جزئیات زمانی و تاریخی با دقت بررسی شود. یکی از چالش‌های اصلی، قرار دادن آیین «نوروز صیاد» در کنار روایت تاریخی شهادت شهدای ناو دنا بود. برای این منظور، درباره مدت حضور ناو در دریا، زمان حرکت و بازگشت و شرایط احتمالی طولانی شدن سفر پژوهش کردم تا این دو رویداد بدون خدشه به مستند بودن روایت در کنار یکدیگر قرار بگیرند.»

کارگردان نمایش «ناو دنا» با تأکید بر وجه انسانی این واقعه اظهار کرد: «تلاش کردم بیش از هر چیز مظلومیت شهدای ناو دنا را به مخاطب منتقل کنم. این افسران برای شرکت در مأموریتی مرتبط با رژه صلح به اقیانوس هند سفر کرده بودند و در شرایطی که انتظار وقوع جنگ را نداشتند، هدف حمله قرار گرفتند. آنها نه سلاحی در اختیار داشتند و نه مهماتی؛ به همین دلیل معتقدم مظلومانه و ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.»

اخوان تأمین هزینه‌های تولید را یکی از مهم‌ترین دشواری‌های اجرای این اثر دانست و گفت: «تئاتر هنر پرهزینه‌ای است و تأمین موسیقی، لباس، گریم، مکان تمرین و طراحی فضای اجرایی هزینه زیادی دارد. در این پروژه تهیه‌کننده‌ای نداشتم و بخش عمده هزینه‌ها را شخصاً تأمین کردم. طراحی و تهیه لباس‌های محلی بندر نیز با توجه به جزئیات و سوزن‌دوزی‌های آن هزینه قابل توجهی داشت.»

وی ادامه داد: «برایم مهم بود که فرهنگ و آیین‌های هرمزگان در تمام اجزای نمایش حضور داشته باشد؛ از لباس و گویش گرفته تا موسیقی و آیین‌های محلی. حتی برای اینکه بازیگران بتوانند خودشان ساز بنوازند و آواز بخوانند، با هزینه شخصی آنها را در دوره‌های موسیقی و آواز شرکت دادم. خوشبختانه این تلاش‌ها در اجرا دیده شد و سه نفر از بازیگران که علاوه بر بازیگری، اجرای ساز‌های محلی را نیز بر عهده داشتند، مورد توجه داوران قرار گرفتند و موفق به دریافت جایزه شدند.»

این کارگردان درباره وضعیت تولید و حمایت از گروه‌های تئاتری شهرستان‌ها نیز بیان کرد: «با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی، اعتبارات و حمایت‌های جشنواره با هزینه‌های واقعی تولید تناسب ندارد. گروه ما برای حضور در تهران با هزینه‌های رفت‌وآمد، اقامت و خوردوخوراک مواجه بود و حتی برای حمل‌ونقل درون‌شهری نیز باید هزینه می‌کرد. در نهایت بخشی از هزینه‌ها از جیب شخصی من تأمین شد.»

اخوان با وجود این دشواری‌ها، از تلاش برگزارکنندگان برای تداوم جشنواره قدردانی کرد و افزود: «می‌دانم برگزاری جشنواره در شرایط اقتصادی و پس از جنگ کار دشواری است و همین که دست‌اندرکاران توانسته‌اند چراغ جشنواره تئاتر مقاومت را روشن نگه دارند، ارزشمند است. با این حال، حمایت‌های مالی پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست. بازیگران گروه نیز با وجود تمرین‌های سنگین و زمانی که صرف می‌کنند، دستمزدی دریافت نکردند و بدون چشمداشت در کنار گروه ماندند.»

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط، امکان فعالیت و حضور مؤثرتر گروه‌های تئاتری شهرستان‌ها در رویداد‌های ملی فراهم شود.