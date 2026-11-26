باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - شرکت‌کنندگان در این آیین با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و فداکاری‌های آنان را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این مراسم با بیان اینکه هر آنچه امروز در اختیار داریم، مدیون خون پاک شهداست، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کرد.

سردار رضایی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ بسیجی در جامعه اظهار کرد: بسیج نماد وحدت، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است و با تکیه بر ایمان، اعتقاد و ظرفیت‌های گسترده مردمی می‌توان در همه عرصه‌ها برای پیشرفت کشور گام برداشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی گفت: شهدای والامقام بسیجی با ایثار و فداکاری، جان خود را در راه اعتلای ایران اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تقدیم کردند.

شهیدی افزود: امروز وظیفه همگان، تداوم راه پرافتخار شهدا، پاسداری از آرمان‌های آنان و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.