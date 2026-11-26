باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله سید احمد خاتمی روز پنجشنبه در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب قم در سخنانی با اشاره به تقارن هفته کتاب و روز بسیج مستضعفین اظهار داشت: در روایتی از پیامبر اعظم (ص)، سه مؤلفه ارزشمند وجود دارد که حجاب‌ها را کنار زده و انسان را به قرب الهی می‌رساند؛ نخست صریر اقلام العلماء یعنی صدای گردش قلم‌های دانشمندان هنگام نگارش که مصداق بارز بسیج فرهنگی است.

وی دومین مؤلفه را صدای قدم‌های مجاهدان در میدان جهاد و دفاع از میهن عنوان کرد و افزود: این همان بسیج نظامی است که مصادیق درخشان آن را در اقتدار نیرو‌های مسلح، نیروی دریایی و زمینی سپاه پاسداران و ارتش در برخورد با دشمنان شاهد هستیم؛ همان‌گونه که خداوند صدای قلم علما را دوست دارد، صدای قدم‌های مجاهدان فی‌سبیل‌الله را نیز مونس و محبوب می‌داند.

وی تصریح کرد: امروز سپاه و ارتش در عرصه دفاعی، دشمن متجاوز آمریکایی و صهیونیستی را در تنگنا قرار داده و بیچاره کرده‌اند.

عضو مجلس مجلس خبرگان رهبری، سومین عرصه را فعالیت‌های مولد اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: صدای چرخ نخ‌ریسی و تلاش زنان و فعالان اقتصادی در عرصه تولید، نماد بسیج اقتصادی است؛ بنابراین نباید بسیج را صرفاً به عرصه نظامی محدود کرد، هرچند بسیج نظامی با اتکا به حضور پرشور مردمی همواره تقویت شده‌است.

آیت‌الله خاتمی با تأکید بر ضرورت اهتمام مسئولان نظام به تحکیم بنیان‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: حمایت از اقشار مختلف، مهار گرانی‌ها و پشتیبانی از حقوق کارمندان و کارگران، مصادیق بارز تحقق بسیج اقتصادی و همان مفهوم مترقی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار انتشار آثار مکتوب افزود: در مجموع در یک سال گذشته حدود ۱۵ هزار مجوز کتاب در کشور صادر شده که اکثر آنها در حوزه دین بوده‌است؛ این قلم و نگارش بسیار ارزشمند است، اما ارزشمندتر از آن این است که با تدبیر و برنامه‌ریزی، مسیر کتابخوانی را در جامعه روان‌تر و پررونق‌تر از گذشته سازیم.

قم از مراکز مهم نشر کتاب کودک و نوجوان در کشور است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اشاره به تقارن نمایشگاه با هفته بسیج، کتاب و کتاب‌خوانی را از مؤلفه‌های مهم فرهنگی جامعه دانست و بر ضرورت ترویج این فرهنگ در میان خانواده‌ها و نسل جوان تأکید کرد.

محمد رضا سوقندی، قم را برخوردار از مزیت نسبی و رقابتی در حوزه کتاب و اندیشه توصیف کرد و افزود: چرخه کتاب از اندیشه‌پردازی و تولید تا نشر، توزیع، مطالعه و بهره‌وری را دربرمی‌گیرد و قم در بخش‌های مختلف این چرخه ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که باید بیش از گذشته معرفی شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب در قم بیان کرد: با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری رویداد‌هایی در حوزه‌های کودک و نوجوان، دین، کتاب‌های دانشگاهی و علمی و بخش بین‌الملل، در قالب برنامه‌های فصلی و تقویم سالانه دنبال می‌شود.

سوقندی با بیان اینکه قم از مراکز مهم نشر کتاب کودک و نوجوان در کشور به شمار می‌رود، بر ضرورت مناسب‌سازی فضا‌های شهری برای ترویج کتاب تأکید کرد و افزود: توسعه کتاب‌فروشی‌ها، تقویت جایگاه کتاب در سبد زندگی خانواده‌ها و افزایش سرانه مطالعه از اهداف مهم فرهنگی استان است.

وی کمبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری را از مسائل پیش‌روی برگزاری رویداد‌های بزرگ کتاب در قم دانست و گفت: استان برای میزبانی شایسته از نمایشگاه‌های بزرگ به فضای دائمی و متناسب نیاز دارد و پیگیری‌هایی برای تأمین چنین فضایی در حال انجام است؛ با این حال، قم در حوزه‌های نرم‌افزاری، نیروی انسانی و ظرفیت‌های فکری و فرهنگی از توانمندی‌های برجسته‌ای برخوردار است.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب در حوزه‌های کودک و نوجوان، دین، دانشگاهی و بین‌الملل خبر داد و گفت: قم با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در چرخه تولید، نشر و عرضه کتاب، می‌تواند میزبان رویداد‌های تخصصی و دوره‌ای در این حوزه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم همچنین درباره پانزدهمین نمایشگاه کتاب قم گفت: در این رویداد ۳۰۰ ناشر با ۹ هزار عنوان کتاب شرکت کردند و شمار عناوین عرضه‌شده قابلیت افزایش تا ۱۵ هزار عنوان را دارد.

وی با قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از برگزاری نمایشگاه بیان کرد: برای تشویق مردم به خرید کتاب، یارانه‌ای تا سقف سه میلیون تومان و تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. این حمایت‌ها بر اساس سازوکار‌های ملی اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه در ۲ نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید و تهیه کتاب‌های مورد علاقه خود به محل نمایشگاه در مجتمع امام خمینی (ره) واقع در خیابان انقلاب، جنب گلزار شهدای قم مراجعه کنند.