باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حمیدرضا نظیفی مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری در همایش علمی «نفس؛ نجات فرزندان سقط»، به تبیین شرایط شش‌گانه صدور مجوز سقط به دلیل ناهنجاری جنینی و مراحل رسیدگی به این درخواست‌ها پرداخت.



در این همایش با اشاره به قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و تغییرات ایجادشده پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، به تبیین مفاد مواد ۵۶ و ۷۳ این قانون و سازوکار جدید بررسی پرونده‌های سقط قانونی پرداخته شد.



ساختار کمیسیون ویژه سقط، متشکل از قاضی ویژه، متخصص پزشکی قانونی و پزشک متخصص متعهد، مراحل تشکیل و بررسی پرونده، اظهارنظر کارشناسی، صدور رأی و مهلت‌های قانونی اعتراض و رسیدگی مجدد است.



با توجه به شرایط قانونی صدور مجوز سقط درمانی، تهدید جدی جان مادر و ناهنجاری‌های قطعی و غیرقابل درمان جنین از محورهای اصلی بررسی پرونده‌هاست و شش شرط قانونی صدور مجوز سقط به دلیل ناهنجاری جنینی به شرح زیر است.





این شروط عبارت‌اند از:

۱. رضایت مادر

۲. احراز قطعی ناهنجاری غیرقابل درمان جنین

۳. وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر

۴. نبود امکان جبران یا جایگزینی حرج

۵. فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح

۶. کمتر بودن سن جنین از چهار ماه



وی در ادامه، تفاوت جایگاه حقوقی مادر و ولی در پرونده‌های سقط درمانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در مواردی که جان مادر در معرض تهدید قرار دارد، اظهارات ولی موضوعیتی ندارد؛ اما در درخواست‌های مرتبط با ناهنجاری جنینی، اظهارات ولی با هدف بررسی امکان جبران یا جایگزینی حرج مادر اخذ می‌شود و این موضوع به معنای ضرورت کسب رضایت وی برای صدور مجوز نیست.



مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری در پایان، با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط قانونی و بررسی تخصصی درخواست‌ها، نقش پزشکی قانونی را در فراهم‌سازی بستر کارشناسی و اجرای صحیح فرایند قانونی، با هدف صیانت از حقوق مادر و جنین، حائز اهمیت دانست.

سرهنگ پاسدار کاظم کبیری مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی استان نیز در دومین همایش علمی «نفس؛ نجات فرزندان سقط» گفت: فعالیت مراکز نفس با هدف پیشگیری از سقط عمدی جنین و مقابله با چالش‌های جمعیتی از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان به ۱۵ مرکز توسعه یافت.



این مراکز با مشارکت متخصصان زنان و زایمان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان، کارشناسان مامایی و افراد دغدغه‌مند، خدمات حمایتی، مشاوره‌ای و تخصصی به خانواده‌ها ارائه می‌کنند.



به دنبال فعالیت این مراکز، تاکنون ۶۲۶ خانواده از تصمیم به سقط جنین سالم منصرف شده‌اند و زمینه تولد ۵۰۵ نوزاد نیز فراهم شده است.



دلایل فرهنگی و ذهنیت‌های شکل‌گرفته در خانواده‌ها بیشترین سهم را در تصمیم به سقط جنین دارند، بطوری که ""عدم تمایل به فرزند بیشتر" از مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده در این زمینه است و مسائل اقتصادی تنها ۲۱ درصد موارد را شامل می‌شود.



ارتقای آگاهی، تبیین ابعاد علمی، پزشکی، روان‌شناختی و اجتماعی سقط جنین، بررسی پیامدهای جسمی و روانی آن، افزایش آگاهی درباره سلامت باروری، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صیانت از حیات جنین و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و فعالان حوزه سلامت از اهداف برگزاری این همایش بود.

دکتر شهرانی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد در دومین همایش علمی «نفس؛ نجات فرزندان سقط»، بر عزم جدی این دانشگاه در راستای حمایت از نهاد خانواده، توسعه زیرساخت‌های رفاهی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد.



وی در این همایش با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت و پیشگیری از سقط جنین گفت: دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد در راستای سیاست‌های کلان کشور و حمایت از دانشجویان و کارکنان، توسعه و افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متأهلی را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.



هم‌اکنون طرح‌های تشویقی مختلفی در حوزه‌های تسهیل ازدواج، حمایت از فرزندآوری و صیانت از حیات جنین در سطح دانشگاه برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود تا گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت برداشته شود.



وی، برگزاری رویدادهایی نظیر همایش «نَفَس» را در تبیین ابعاد علمی، پزشکی و فرهنگی سقط جنین و آگاهی‌بخشی به جامعه و خانواده‌ها بسیار ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.