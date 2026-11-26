باشگاه خبرنگاران جوان - عباسی سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پایان برداشت دانه روغنی سویا در سطح ۳۲۰۰ هکتار از مزارع استان و تولید بیش از ۵۳۰۰ تن از این محصول در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش راهبردی توسعه کشت سویا در تقویت امنیت غذایی، افزایش خودکفایی در تولید فرآورده‌های روغنی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی تأکید کرد.

او افزود: سویا به‌عنوان یکی از محصولات مهم در تأمین مواد اولیه صنایع روغن‌کشی، نقش مؤثری در افزایش ضریب خودکفایی کشور در تولید روغن و کاهش وابستگی به واردات دارد.

عباسی گفت: کنجاله سویا نیز یکی از نهاده‌های اصلی در تأمین خوراک دام و طیور محسوب می‌شود و توسعه تولید داخلی این محصول، با توجه به افزایش هزینه‌های واردات نهاده‌های دامی، از اهمیت اقتصادی و راهبردی ویژه‌ای برخوردار است.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران