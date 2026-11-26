باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد وزارت دفاع انگلیس برای نخستین بار از زمان جنگ سرد، با ارسال نامه‌هایی از نیرو‌های ذخیره خواسته است در رزمایش‌های نظامی شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، این نامه‌ها برای حدود ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره راهبردی ارسال شده و در آنها از این افراد دعوت شده است برای شرکت در برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌ها، از جمله رزمایش بزرگ «مدافع استوار» ناتو در بهار سال ۲۰۲۷، داوطلب شوند.

وزارت دفاع انگلیس همچنین از دریافت‌کنندگان نامه‌ها خواسته است اطلاعات تماس خود را به‌روزرسانی کنند و جزئیاتی درباره شغل فعلی و مهارت‌هایشان ارائه دهند.

این وزارتخانه هدف از ارسال نامه‌ها را اقدامی عملی برای تقویت آمادگی و بازدارندگی و کمک به کاهش خطر وقوع درگیری اعلام کرده است.

مسکو بار‌ها ادعا‌های کشور‌های عضو ناتو مبنی بر تهدید بودن روسیه و برنامه‌ریزی این کشور برای حمله به ائتلاف را رد کرده است. مقام‌های روسیه تأکید کرده‌اند که این گسترش حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرز‌های روسیه است که تنش‌ها در منطقه را افزایش می‌دهد.

منبع: تاس