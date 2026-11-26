باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فراگیران دوره آموزش نظری هیئت معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی با تبیین ابعاد راهبردی دفاع مقدس و تجارب جنگ‌های معاصر، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در تقویت قدرت دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قدرت واقعی ملت‌ها از پیوند فرهنگ، هویت ملی، پیشینه تمدنی و توان نظامی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: هم‌افزایی این مؤلفه‌ها می‌تواند معادلات قدرت را در نبردهای نامتقارن تغییر دهد.

معاون اجرایی ارتش شناخت تاریخ و تجارب دفاعی کشور را ضروری دانست و افزود: آگاهی از تاریخ و فرهنگ تمدنی، قدرت تحلیل نسل جوان را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری درست در شرایط پیچیده و مواجهه با تهدیدات آینده است.

امیر سرتیپ شیخ با اشاره به تجارب هشت سال دفاع مقدس و ارتباط آن با تحولات دفاعی امروز خاطرنشان کرد: منطق دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر ایستادگی در برابر سلطه و جلوگیری از تحمیل اراده دشمن استوار است، رویکردی که از دوران دفاع مقدس تاکنون در عرصه فناوری‌های نوین، سامانه‌های پهپادی و موشکی و راهبردهای دفاع نامتقارن تداوم یافته است.

وی ضمن تبیین فرآیند تثبیت بازدارندگی در سه دوره از دفاع مقدس، عنوان کرد: دفاع مقدس اول بازیابی هویت ملی بود و جنگ ۱۲ روزه تثبیت قدرت و توان دفاع نامتقارن و دفاع ۴۰ روزه تثبیت بازدارندگی، لذا جایگاه ایران پس از جنگ با ایران قبل از جنگ در افکار جهانی متفاوت است و همین عامل سبب افزایش قدرت چانه زنی در میز دیپلماسی شده است .

منبع: ارتش