باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با افزایش توجه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در پی تحرکات صعودی بورس، بار دیگر بازار سیگنال‌فروشی و توصیه‌های معاملاتی در فضای مجازی داغ شده است؛ فضایی که در کنار انتشار تحلیل‌های مختلف، می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های هیجانی و حتی سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران خرد را فراهم کند.

به تازگی هم علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به تحلیل‌ها و اطلاعات بازار سرمایه، نسبت به شکل‌گیری بازار غیررسمی مشاوره سرمایه‌گذاری و فعالیت افراد فاقد مجوز هشدار داد.

او گفت: توسعه شبکه‌های اجتماعی در ذات خود فرصت مثبت و ارزشمندی برای ارتقای آگاهی عمومی و گسترش سرمایه‌گذاری است، اما در کنار آن شاهد شکل‌گیری نوعی بازار غیررسمی مشاوره سرمایه‌گذاری هستیم که در آن برخی افراد بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و احراز صلاحیت حرفه‌ای، اقدام به ارائه توصیه‌های معاملاتی و فروش سیگنال می‌کنند.

ایرانشاهی افزود: تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نباید صرفاً بر اساس توصیه افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه‌ای آنها احراز نشده و مسئولیت مشخصی در قبال توصیه‌های خود نمی‌پذیرند؛ چراکه این افراد سازوکار مؤثری برای پاسخگویی نسبت به زیان‌های احتمالی تحمیل‌شده به سرمایه‌گذاران ندارند.

وی با بیان اینکه این موضوع صرفاً یک تخلف صنفی یا تبلیغاتی نیست، تصریح کرد: چنین اقداماتی مستقیماً حقوق سرمایه‌گذاران، سلامت بازار سرمایه و در نهایت اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس با اشاره به ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار اظهار کرد: بر اساس این ماده، هر فردی که اقدام به فعالیت‌هایی کند که مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس است یا از عناوین مختص نهاد‌های مالی استفاده کند، مرتکب جرم شده است. از همین رو، فرآیند شناسایی کانال‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، سال‌هاست در حال انجام است و موضوع از طریق بررسی‌ها و جلسات مشورتی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در این جلسات، به فعالان این حوزه اطلاع‌رسانی و هشدار داده می‌شود که فعالیت بدون مجوز می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد و در صورت ادامه این اقدامات، برخورد‌های قانونی در انتظار آنها خواهد بود.

ایرانشاهی درباره انگیزه فعالیت سیگنال‌فروشان در بازار سرمایه گفت: انگیزه‌های این افراد متفاوت است. برخی در جلسات عنوان می‌کنند که از غیرقانونی بودن فعالیت خود اطلاع و آگاهی نداشته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مواردی اهداف دیگری نیز پشت این فعالیت‌ها وجود دارد.

وی توضیح داد: گاهی افراد با هدف تجمیع منابع سرمایه‌گذاران و استفاده از آن برای تأثیرگذاری بر قیمت سهمی که خود از قبل خریداری کرده‌اند، اقدام به انتشار توصیه‌های معاملاتی می‌کنند. در واقع، این افراد با تبلیغات گسترده و ارائه سیگنال، منابع سرمایه‌گذاران را به سمت سهمی خاص هدایت می‌کنند تا زمینه رشد قیمت آن فراهم شود و در نهایت بتوانند از موقعیت ایجادشده به نفع خود استفاده کنند.

سرمایه‌گذاران به جای سیگنال‌فروشان سراغ نهاد‌های مالی مجاز بروند

در همین راستا، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به شرایط صعودی بازار، بر ضرورت پرهیز سهامداران از تصمیم‌گیری‌های هیجانی تأکید کرد و گفت: سهامداران باید در شرایط فعلی نکات مهمی را مدنظر قرار دهند و از تصمیم‌گیری تحت تأثیر فضای مجازی و سیگنال‌های منتشرشده در این فضا خودداری کنند.

وی افزود: در شرایطی که بازار‌های مختلف روند صعودی به خود می‌گیرند، فعالیت کانال‌های فروش سیگنال، پکیج‌های آموزشی و افرادی که بدون داشتن مجوز و دانش تخصصی وارد این حوزه می‌شوند، افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی احتمال فعالیت افراد سودجو و کلاهبرداری نیز بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد ممکن است تحت تأثیر هیجانات بازار و سیگنال‌های افراد مختلف، تصمیم‌های اشتباهی اتخاذ کنند.

آسایش بیان کرد: یکی از مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین اقداماتی که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاران بهتر است در مرحله نخست به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند و در مراحل بعدی از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های رسمی استفاده کنند. همچنین در حوزه دریافت مشاوره باید به شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز‌های لازم مراجعه کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع آموزش نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طبیعتاً در دوره‌های صعودی بازار پررنگ‌تر می‌شود. سازمان بورس و سایر دست‌اندرکاران بازار سرمایه نیز باید در این زمینه اقدامات آموزشی بیشتری انجام دهند تا فعالیت سیگنال‌فروشان کمرنگ شود و سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی و دانش بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های کارگزاری و سایر مجموعه‌های فعال در بازار سرمایه می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله تحلیل بازار، ارائه خدمات تخصصی و سبدگردانی به سرمایه‌گذاران کمک کنند؛ بنابراین سهامداران باید به جای اعتماد به افراد و کانال‌های غیررسمی، از ظرفیت نهاد‌های مالی مجاز استفاده کنند.

در مجموع، در شرایطی که برخی کارشناسان چشم‌انداز بازار سرمایه را در افق بلندمدت مثبت ارزیابی می‌کنند، افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران، استفاده از ابزار‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مراجعه به نهاد‌های مالی دارای مجوز و پرهیز از تصمیم‌گیری بر مبنای توصیه‌های غیررسمی، از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از گرفتار شدن سهامداران در دام سودجویان کمک کند.