باشگاه خبرنگاران جوان - بخش عمده‌ای از مسافران ورودی به ایران را زائران اماکن مقدسه تشکیل می‌دهند که تا پیش از این، به دلیل نبود زیرساخت‌های بانکی یکپارچه برای اتباع خارجی، ناچار به حمل حجم قابل‌توجهی پول نقد یا استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای تامین هزینه‌های اقامت، حمل‌ونقل، تغذیه و خرید بودند. این اقدام بانک مرکزی با رویکرد گسترش جذب زائران خارجی و تسهیل مبادلات مالی آن‌ها در ایران انجام شده است تا از طریق فراهم کردن دسترسی آسان به خدمات بانکی رسمی در پایانه‌های ورودی، فرآیند ورود و اقامت زائران با سهولت و امنیت بیشتری صورت گیرد.

بر اساس سازوکار جدید، زائران و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند، می‌توانند ارز همراه خود را به صورت قانونی در چرخۀ مالی کشور ثبت و در قالب «کارت گردشگری» دریافت کنند. این کارت امکان پرداخت تمامی هزینه‌های سفر و خدمات موردنیاز را در طول اقامت فراهم می‌سازد و در صورت باقی ماندن موجودی، مسافران می‌توانند هنگام خروج از کشور، باقیمانده منابع ارزی خود را بازپس‌گیرند.