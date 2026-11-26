باشگاه خبرنگاران جوان - بخش عمدهای از مسافران ورودی به ایران را زائران اماکن مقدسه تشکیل میدهند که تا پیش از این، به دلیل نبود زیرساختهای بانکی یکپارچه برای اتباع خارجی، ناچار به حمل حجم قابلتوجهی پول نقد یا استفاده از سازوکارهای غیررسمی برای تامین هزینههای اقامت، حملونقل، تغذیه و خرید بودند. این اقدام بانک مرکزی با رویکرد گسترش جذب زائران خارجی و تسهیل مبادلات مالی آنها در ایران انجام شده است تا از طریق فراهم کردن دسترسی آسان به خدمات بانکی رسمی در پایانههای ورودی، فرآیند ورود و اقامت زائران با سهولت و امنیت بیشتری صورت گیرد.
بر اساس سازوکار جدید، زائران و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، میتوانند ارز همراه خود را به صورت قانونی در چرخۀ مالی کشور ثبت و در قالب «کارت گردشگری» دریافت کنند. این کارت امکان پرداخت تمامی هزینههای سفر و خدمات موردنیاز را در طول اقامت فراهم میسازد و در صورت باقی ماندن موجودی، مسافران میتوانند هنگام خروج از کشور، باقیمانده منابع ارزی خود را بازپسگیرند.
این خدمت در اجرای بند «پ» ماده (۲۹) قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اجرایی شده است. طبق ضوابط اعلامشده، تمامی بانکها و صرافیهای مجاز میتوانند از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری از جمله شعب، باجههای فرودگاهی، دستگاههای خوددریافت/خودپرداخت و کیوسکهای مستقر در مبادی ورودی، نسبت به فروش کارت گردشگری با نرخ توافقی به زائران و گردشگران اقدام کنند. در حال حاضر هشت بانک شامل بانکهای ملی ایران، ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، شهر، سینا، دی و قرضالحسنه مهر ایران ارائه این خدمت را آغاز کردهاند تا دسترسی زائران به منابع مالی شفاف و ایمن در سراسر کشور تضمین شود.
توسعۀ زیرساختهای مالی همسو با بخشهای ارتباطی، حملونقلی و اقامتی، یکی از پیششرطهای اصلی دستیابی به هدف برنامۀ پنجساله مبنی بر جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی است. آمارها نشان میدهد طی دو سال گذشته شمار گردشگران ورودی به کشور به حدود ۱۲ میلیون نفر رسید و با وجود تاثیرگذاری شرایط منطقهای بر جریان سفرها، توسعۀ این صنعت با طراحی سازوکارهای نوین همچنان در اولویت قرار دارد.
منبع: بانک مرکزی