باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آستانه نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا، بر اهمیت دیدار با لبنان و هدف‌گذاری ملی‌پوشان برای صعود به جام جهانی تأکید کرد.

وی درباره تیم لبنان نیز گفت: لبنان تیم باکیفیتی است که توانسته به مرحله نیمه‌نهایی برسد. بارها مقابل این تیم بازی کرده‌ایم، اما لبنان فعلی با گذشته تفاوت دارد. باید با تمرکز و تلاش بالا وارد زمین شویم و عملکرد خوبی داشته باشیم.

نادری همچنین از هواداران فوتبال ساحلی دعوت کرد با حضور در ورزشگاه از تیم ملی حمایت کنند و گفت: خوشحال می‌شویم فردا ورزشگاه پر باشد. منتظر حضور هواداران هستیم و حمایت آن‌ها می‌تواند به ارائه بازی بهتر کمک کند.

محمدعلی مختاری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز درباره انتظارات از ملی‌پوشان گفت: انتظار از تیم ما کسب سهمیه جام جهانی و قهرمانی در این رقابت‌هاست. عملکرد تیم و نتایجی که به دست آورده‌ایم مشخص است و هرچه مسابقات جلوتر می‌رود، شرایط و بازی ما بهتر می‌شود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای صعود به فینال جام ملت‌های آسیا، فردا جمعه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بان نام خم به مصاف لبنان می‌رود.