باشگاه خبرنگاران جوان -در آستانه میلاد باسعادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و گرامیداشت روز زن و تکریم مقام مادر، دادستان عمومی و انقلاب قم با اعطای هفت روز مرخصی به تمامی محکومان زن زندانی واجد شرایط موافقت کرد.

علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم، این تصمیم را با هدف تحکیم بنیان خانواده و فراهم آوردن فرصت حضور زندانیان در کنار اعضای خانواده اتخاذ کرده است.

این اقدام در راستای توجه به رویکرد‌های حمایتی و ارفاقی و با تأکید بر حفظ پیوند‌های خانوادگی زندانیان صورت گرفته است.

منبع:روابط عمومی دادگستری قم