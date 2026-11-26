باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هه یادونگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه از آمریکا خواست پس از تصمیم واشنگتن برای آغاز تحقیقات بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت علیه ۱۴ اقتصاد جهان، از جمله چین، «اقدام نادرست خود را اصلاح کند».

این تحقیقات با ادعای وجود ظرفیت مازاد ساختاری در بخش تولید این اقتصاد‌ها آغاز شده است.

یادونگ اقدام آمریکا را نمونه‌ای از یک‌جانبه‌گرایی توصیف کرد که نظم اقتصادی بین‌المللی را به‌ شدت تضعیف می‌کند و با مقررات سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. او مخالفت قاطع پکن با این تصمیم را اعلام کرد و از واشنگتن خواست اختلافات را از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی حل‌وفصل کند.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین همچنین هشدار داد پکن حق خود را برای اتخاذ اقدامات ضروری به‌ منظور حفاظت از منافع مشروعش محفوظ می‌داند.

نماینده تجاری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سیاست‌های اقتصادی بنگلادش، کامبوج، چین، اتحادیه اروپا، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، سوئیس، تایوان، تایلند و ویتنام به ایجاد «ظرفیت مازاد ساختاری» کمک می‌کند و به‌ طور ناعادلانه تجارت آمریکا را محدود می‌سازد؛ از این رو، این اقتصاد‌ها مشمول اقدامات تجاری واشنگتن خواهند شد.

منبع: بریکینگ نیوز