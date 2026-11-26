باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد سید علی‌اصغر محدث، مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، روز یکشنبه هشتم آذرماه از مقابل تالار حافظ، واقع در مقابل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، برگزار خواهد شد.

پیکر مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس روز یکشنبه تشییع می‌شود؛ اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا خواهد شد.

در اقدامی انسان‌دوستانه و ماندگار، اعضای بدن این فعال عرصه فرهنگ و رسانه نیز به بیماران نیازمند اهدا خواهد شد تا او حتی پس از رفتنش نیز با بخشیدن زندگی به دیگران، نام و یاد نیک خود را در خاطره‌ها ماندگار کند.

سید علی‌اصغر محدث که سال‌های متمادی از عمر حرفه‌ای خود را در عرصه روابط عمومی، اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها سپری کرده بود، در جریان اجرای یک برنامه، به‌طور ناگهانی دار فانی را وداع گفت و جامعه فرهنگی و رسانه‌ای استان فارس را در اندوهی عمیق فرو برد.

این چهره شناخته‌شده حوزه روابط عمومی استان فارس، در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود همواره در مسیر تقویت ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی، هنرمندان، خبرنگاران و اصحاب رسانه گام برداشت و نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی رویداد‌های فرهنگی و هنری استان ایفا کرد.

محدث در دوران فعالیت خود در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، مسئولیت اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌های استان را بر عهده داشت و در دوره‌های مختلف، به‌عنوان یکی از مدیران برگزیده روابط عمومی استان فارس مورد تقدیر قرار گرفت.

وی همواره بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، تعامل سازنده با افکار عمومی و نقش اثرگذار روابط عمومی‌ها در تقویت اعتماد اجتماعی تأکید داشت و تلاش می‌کرد ارتباطی مؤثر و صمیمانه میان دستگاه‌های فرهنگی و جامعه رسانه‌ای برقرار کند.

در پی درگذشت نابهنگام این فعال باسابقه عرصه فرهنگ، هنر و اطلاع‌رسانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امام جمعه شیراز، استاندار فارس و جمعی دیگر از مسئولان و چهره‌های فرهنگی و اجرایی کشور و استان، با صدور پیام‌هایی این ضایعه را تسلیت گفتند.

بی‌تردید، درگذشت سید علی‌اصغر محدث، ضایعه‌ای تلخ برای خانواده بزرگ فرهنگ و هنر و جامعه رسانه‌ای استان فارس است؛ مردی که با سال‌ها تلاش در مسیر آگاهی‌بخشی و ارتباط‌سازی، و سرانجام با اهدای اعضای بدن خود، جلوه‌ای ماندگار از انسان‌دوستی و نیک‌اندیشی را به یادگار گذاشت.

یاد و نامش گرامی و راه نیکش ماندگار.