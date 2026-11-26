باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در این بسته خبری مصاحبه اختصاصی جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز را مطالعه می‌کنید.

سؤال ۱: پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز چه اهمیتی دارد و چه مسئولیتی را متوجه مدیران و مسئولان کشور می‌کند؟

پاسخ: پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، فراتر از یک توصیه فرهنگی و عبادی، ترسیم‌کننده یک مسیر روشن برای تقویت معنویت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در جامعه است. این پیام به‌روشنی نشان می‌دهد که اقامه نماز، مسئولیتی مشترک میان خانواده‌ها، نهاد‌های فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان آن را صرفاً به انجام یک تکلیف فردی محدود کرد.

از نگاه ما در مجموعه مدیریت استان، مهم‌ترین وظیفه در قبال این پیام، تبدیل رهنمود‌های آن به برنامه‌های عملیاتی، مستمر و قابل ارزیابی است. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی استان، زمینه گسترش فرهنگ نماز را در محیط‌های اداری، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و خانواده‌ها فراهم کنند. اعتقاد داریم موفقیت در این حوزه، بیش از هر چیز به باور، اهتمام و رفتار عملی مسئولان وابسته است.

سؤال ۲: در این پیام، نماز به‌عنوان نخستین ثمره و نشانه حکومت صالحان معرفی شده است. این نگاه چه تأثیری بر مدیریت و حکمرانی دارد؟

پاسخ: نماز در منظومه فکری اسلام، علاوه بر جایگاه والای عبادی، منشأ تقویت فضیلت‌های اخلاقی و اجتماعی است. اگر نماز به‌درستی در زندگی فردی و اجتماعی نهادینه شود، باید آثار آن را در صداقت، عدالت‌خواهی، امانت‌داری، رعایت حقوق مردم و مسئولیت‌پذیری مشاهده کرد.

از این منظر، میان اقامه نماز و کیفیت حکمرانی ارتباطی عمیق وجود دارد. مدیری که به حقیقت نماز باور دارد، باید این باور را در شیوه مدیریت، نحوه برخورد با مردم، تصمیم‌گیری‌ها و میزان تعهد خود به حقوق عمومی نشان دهد.

در واقع، نماز زمانی در مدیریت اثرگذار است که از فضای فردی فراتر برود و به تقویت اخلاق اداری، سلامت سازمانی، عدالت در خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع منجر شود. ما معتقدیم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های عملی فرهنگ نماز در نظام اداری، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است.

سؤال ۳: با توجه به تأکید پیام بر نسل نوجوان و جوان، چه برنامه‌هایی برای تقویت نماز در مدارس و دانشگاه‌های استان ضروری است؟

پاسخ: توجه به نسل نوجوان و جوان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ترویج فرهنگ نماز است؛ چراکه باور‌ها و نگرش‌های این دوران، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شخصیت و سبک زندگی آینده افراد دارد. البته باید توجه داشته باشیم که ارتباط نسل جدید با نماز، نیازمند شناخت دقیق روحیات، پرسش‌ها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی این نسل است.

در این مسیر، صرفاً به توصیه و برگزاری برنامه‌های مناسبتی نمی‌توان اکتفا کرد. باید زمینه ارتباط صمیمی، آگاهانه و اقناعی جوانان با نماز فراهم شود. استفاده از ظرفیت معلمان، مربیان پرورشی، استادان دانشگاه، روحانیون آگاه و خوش‌ارتباط، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و همچنین بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای، ضروری است.

در استان نیز باید با هم‌افزایی آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های فرهنگی، برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌های نسل جوان طراحی و اجرا شود. مشارکت‌دادن خود دانش‌آموزان و دانشجویان در برنامه‌های نماز، تقویت فضای نمازخانه‌ها، گفت‌و‌گو‌های دینی و ایجاد محیطی بانشاط و پذیرا، می‌تواند در تعمیق این ارتباط بسیار مؤثر باشد.

سؤال ۴. پیام رهبر انقلاب، اقامه نماز را یکی از زمینه‌های عبور از مرحله انقلاب اسلامی به جامعه اسلامی و سپس تمدن اسلامی می‌داند. استان چگونه می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند؟

پاسخ: شکل‌گیری جامعه اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی، نیازمند تحول در فرهنگ عمومی، تقویت ارزش‌های اخلاقی، گسترش عدالت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعمیق معنویت در زندگی مردم است. نماز یکی از مهم‌ترین عوامل تربیت انسان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و اخلاق‌مدار و از پایه‌های اصلی تحقق چنین جامعه‌ای است.

استان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت ارزشمند مردم متدین، خانواده‌های مؤمن، مساجد، روحانیت، مدارس، دانشگاه‌ها، خیرین و تشکل‌های مردمی برخوردار است. وظیفه ما در مدیریت استان این است که با ایجاد هماهنگی میان این ظرفیت‌ها، از فعالیت‌های خودجوش مردمی حمایت کنیم و زمینه حضور مؤثرتر نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم آوریم.

استانداری نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، خیرین و گروه‌های مردمی را ایفا کند. باید از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع مشکلات و بهبود شرایط مساجد و نمازخانه‌ها استفاده شود و در کنار آن، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد نیز در دستور کار قرار گیرد.

همچنین لازم است فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با همکاری ائمه جمعه و جماعات و فعالان فرهنگی، مسائل و نیاز‌های مساجد را در حوزه مسئولیت خود شناسایی و برای رفع آنها پیگیری کنند. هدف نهایی، تبدیل مسجد به پایگاهی زنده، اثرگذار و در دسترس برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه نسل جوان است.

سؤال ۹: پیام پایانی شما به مردم، مدیران، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری درباره این پیام چیست؟

پاسخ: پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی همه ما در قبال این فریضه الهی است. نماز سرچشمه آرامش، امید، خودسازی و تقویت ارتباط انسان با خداوند است و آثار آن می‌تواند در خانواده، محیط کار و تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی نمایان شود.

از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، دهیاران، معلمان، دانشگاهیان، روحانیون، خانواده‌ها، خیرین و فعالان فرهنگی استان دعوت می‌کنم با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی منسجم، در مسیر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز مشارکت جدی داشته باشند.

در این مسیر، باید از ظرفیت ارزشمند مردم و تشکل‌های مردمی بیش از گذشته استفاده کنیم و اجازه ندهیم فعالیت‌های مرتبط با نماز به اقدامات مقطعی و تشریفاتی محدود شود.

امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های استان، بتوانیم در مسیر تحقق جامعه‌ای معنوی، اخلاق‌مدار، امیدوار و مسئولیت‌پذیر گام‌های مؤثری برداریم و فرهنگ نماز را به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تعالی فردی و اجتماعی تقویت کنیم.

البته این مسیر با اقدامات مقطعی و مناسبتی محقق نمی‌شود؛ بلکه به برنامه‌ریزی بلندمدت، استمرار فعالیت‌ها و مشارکت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد. باید فرهنگ نماز را در متن زندگی اجتماعی مردم جاری کنیم تا آثار آن در تقویت همبستگی، امید، اخلاق عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمایان شود.

سؤال ۵: برای اینکه اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی استان از حالت برنامه‌های تشریفاتی خارج شود و به فرهنگ سازمانی تبدیل گردد، چه اقداماتی باید انجام شود؟

پاسخ: نخستین شرط تحقق این هدف، باور و اهتمام عملی مدیران دستگاه‌های اجرایی است. فرهنگ سازمانی با بخشنامه و دستورالعمل به‌تنهایی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه رفتار مدیران و میزان پایبندی آنان به ارزش‌هایی که بر آن تأکید می‌کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

در این زمینه، انتظار ما از مدیران استان این است که ضمن پیشگامی در اقامه نماز، موضوع نماز را در برنامه‌ریزی و مدیریت مجموعه تحت مسئولیت خود جدی بگیرند. فراهم‌کردن شرایط مناسب برای اقامه نماز کارکنان و مراجعان، توجه به وضعیت و امکانات نمازخانه‌ها، حمایت از فعالیت امامان جماعت و فعال‌سازی شورا‌های اقامه نماز دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

همچنین لازم است عملکرد دستگاه‌ها صرفاً بر اساس برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌های اداری ارزیابی نشود، بلکه میزان اثرگذاری برنامه‌ها، کیفیت اقامه نماز جماعت و رضایت و مشارکت کارکنان نیز مورد توجه قرار گیرد. هدف ما این است که نماز در نظام اداری به بخشی از فرهنگ خدمت، اخلاق حرفه‌ای و احترام به مردم تبدیل شود.

سؤال ۶: دو محور نهادینه‌شدن نماز و فراگیرشدن آن، همراه با تلاش برای نیکو اقامه کردن نماز، در پیام رهبر انقلاب مطرح شده است. چگونه می‌توان این دو محور را در استان عملیاتی و ارزیابی کرد؟

پاسخ: این دو محور، مکمل یکدیگرند و باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. از یک سو باید زمینه انس عمومی با نماز و حضور اقشار مختلف، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، در برنامه‌های عبادی فراهم شود و از سوی دیگر، کیفیت اقامه نماز، شناخت و معرفت نمازگزاران و محتوای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ارتقا پیدا کند.

برای تحقق این هدف در استان، لازم است هر دستگاه متناسب با مأموریت و ظرفیت خود، برنامه عملیاتی مشخصی داشته باشد. وضعیت نمازخانه‌ها، استمرار برگزاری نماز جماعت، حضور و فعالیت امامان جماعت، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، میزان مشارکت کارکنان و نسل جوان و ارتباط با خانواده‌ها، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند مبنای ارزیابی قرار گیرد.

البته تأکید دارم که ارزیابی‌ها نباید صرفاً جنبه آماری و گزارش‌دهی داشته باشند. آنچه اهمیت دارد، میزان اثرگذاری واقعی برنامه‌ها و ایجاد تغییر مثبت در نگرش و رفتار مخاطبان است. باید از نتایج ارزیابی‌ها برای شناسایی نقاط ضعف، رفع موانع و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها استفاده کنیم.

سؤال ۷: در پیام رهبر انقلاب، امامان جماعت به‌عنوان مأمن مردم و گوش شنوا و پذیرای درد دل‌های آنان معرفی شده‌اند. این ویژگی چگونه باید تقویت شود؟

پاسخ: مسجد همواره یکی از مهم‌ترین کانون‌های ارتباطی، تربیتی و اجتماعی جامعه اسلامی بوده است و امام جماعت نیز نقشی فراتر از اقامه نماز دارد. امام جماعت می‌تواند محور اعتماد، همدلی، گفت‌و‌گو و ارتباط میان مردم و نهاد‌های اجتماعی باشد.

برای تحقق این نقش، لازم است امامان جماعت با شناخت مسائل و دغدغه‌های مردم، به‌ویژه جوانان، خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، ارتباطی نزدیک و مستمر با جامعه برقرار کنند. مردم باید در مسجد احساس آرامش، امنیت، احترام و تعلق خاطر داشته باشند و بتوانند مسائل و مشکلات خود را بدون دغدغه مطرح کنند.

در این زمینه، مدیریت استان نیز می‌تواند با تقویت تعامل میان امامان جماعت، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتباط مؤثرتر مساجد با نظام مدیریت محلی را فراهم کند. باور ما این است که مسجدی که صدای مردم را می‌شنود و در حل مسائل آنان نقش‌آفرینی می‌کند، می‌تواند به یکی از مؤثرترین کانون‌های سرمایه اجتماعی و همبستگی در جامعه تبدیل شود.

سؤال ۸: رهبر انقلاب بر آبادانی مساجد و ارتقای کیفیت نماز‌های جماعت و جمعه تأکید کرده‌اند. استانداری چه نقشی در تحقق این موضوع دارد؟

پاسخ: مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است و آبادانی آن باید در ابعاد مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. آبادانی مسجد صرفاً به ساخت‌وساز و تجهیز امکانات محدود نمی‌شود؛ بلکه حضور مؤثر امام جماعت، استقبال مردم، مشارکت جوانان و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مستمر، از شاخص‌های اصلی پویایی و آبادانی مسجد است.

استانداری نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، خیرین و گروه‌های مردمی را ایفا کند. باید از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رفع مشکلات و بهبود شرایط مساجد و نمازخانه‌ها استفاده شود و در کنار آن، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد نیز در دستور کار قرار گیرد.

همچنین لازم است فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، با همکاری ائمه جمعه و جماعات و فعالان فرهنگی، مسائل و نیازهای مساجد را در حوزه مسئولیت خود شناسایی و برای رفع آن‌ها پیگیری کنند. هدف نهایی، تبدیل مسجد به پایگاهی زنده، اثرگذار و در دسترس برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه نسل جوان است.

سؤال ۹: پیام پایانی شما به مردم، مدیران، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری درباره این پیام چیست؟

پاسخ: پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی همه ما در قبال این فریضه الهی است. نماز سرچشمه آرامش، امید، خودسازی و تقویت ارتباط انسان با خداوند است و آثار آن می‌تواند در خانواده، محیط کار و تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی نمایان شود.

از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، شهرداران، دهیاران، معلمان، دانشگاهیان، روحانیون، خانواده‌ها، خیرین و فعالان فرهنگی استان دعوت می‌کنم با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی منسجم، در مسیر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز مشارکت جدی داشته باشند.

در این مسیر، باید از ظرفیت ارزشمند مردم و تشکل‌های مردمی بیش از گذشته استفاده کنیم و اجازه ندهیم فعالیت‌های مرتبط با نماز به اقدامات مقطعی و تشریفاتی محدود شود. امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی همه ظرفیت‌های استان، بتوانیم در مسیر تحقق جامعه‌ای معنوی، اخلاق‌مدار، امیدوار و مسئولیت‌پذیر گام‌های مؤثری برداریم و فرهنگ نماز را به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تعالی فردی و اجتماعی تقویت کنیم.