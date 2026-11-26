باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - مهسان فراست، منتقد سینما، با اشاره به تازه‌ترین اثر دیوید آیر، «قلب هیولا» (Heart of the Beast)، این فیلم را از متفاوت‌ترین تجربه‌های کارگردانی او می‌داند و معتقد است اثر تازه آیر، فراتر از روایت تکراری رابطه انسان و حیوان، به مفاهیمی چون عشق، فداکاری و خشونت جنگ می‌پردازد.

فراست درباره تفاوت این فیلم با دیگر آثار این ژانر می‌گوید: «قلب هیولا در نگاه نخست ممکن است مخاطب را به یاد فیلم‌ها و سریال‌هایی بیندازد که درباره رابطه انسان و حیوان ساخته شده‌اند، اما تفاوت اصلی آن در حضور عنصر سومی به نام طبیعت است. طبیعت در این فیلم صرفاً یک پس‌زمینه نیست، بلکه موجودی زنده است که هم مهربانی و زیبایی دارد و هم خشونت و وحشی‌گری.»

او با اشاره به نقش صدا و تصویر در فضاسازی فیلم ادامه می‌دهد: «صدای جنگل، آوای حیوانات، به‌هم خوردن برگ درختان و زوزه باد، صرفاً صداهای پس‌زمینه نیستند؛ بلکه به عناصر اصلی روایت تبدیل می‌شوند. مناظر چشم‌نواز فیلم گاهی شبیه بهشت هستند، اما همین طبیعت زیبا می‌تواند ناگهان چهره وحشی خود را نشان دهد.»

این منتقد با اشاره به رابطه جیمز با بازی برد پیت و سگش اودین، معتقد است فیلم تصویری فراتر از وفاداری معمول حیوان به انسان ارائه می‌دهد: «جیمز در نامه‌ای که برای خوانده شدن پس از مرگش نوشته، به‌خوبی رابطه خود با اودین را توصیف می‌کند: من به او جنگ را نشان دادم، او به من عشق و فداکاری.»

فراست در ادامه با تأکید بر نگاه انتقادی فیلم به حضور حیوانات در میدان جنگ می‌گوید: «فیلم به‌جای آنکه صرفاً وفاداری سگ به صاحبش را نشان دهد، به ظلمی اشاره می‌کند که انسان با بردن حیوان به میدان جنگ و قرار دادن او در معرض انفجارها و فجایع جنگ مرتکب می‌شود. اودین در کنار جیمز مانند یک همرزم قرار می‌گیرد و حتی پس از پایان نبرد نیز او را تنها نمی‌گذارد.»

او یکی از ویژگی‌های متفاوت فیلم را پرداختن به کابوس‌های حیوانات می‌داند و توضیح می‌دهد: «این فیلم از معدود آثاری است که به‌جای کابوس انسان، کابوس یک سگ را به تصویر می‌کشد. صاحبش تلاش می‌کند او را از کابوس شبانه بیرون بیاورد و آرام کند. همین موضوع نشان می‌دهد که فیلم تا چه اندازه به تجربه و احساسات حیوان نزدیک شده است.»

به اعتقاد فراست، «قلب هیولا» را می‌توان اثری آموزشی در کنار جنبه‌های عاطفی آن دانست: «فیلم به‌آرامی و با حوصله پیش می‌رود. اتفاقات به‌تدریج رخ می‌دهند و چندان پیچیده یا غافلگیرکننده نیستند. همین ویژگی به مخاطب فرصت می‌دهد روی رابطه سگ و صاحبش تمرکز کند. سفری که در ابتدا برای فرار از دنیای آزاردهنده پیرامون آغاز می‌شود، به‌تدریج به سفری درونی و عاشقانه میان انسان و حیوان تبدیل می‌شود.»

این منتقد همچنین درباره انتقادهایی که به هزینه تولید فیلم شده است، می‌گوید: «برخی منتقدان به هزینه ۸۰ میلیون دلاری فیلم اشاره کرده‌اند و آن را صرفاً هزینه قدم زدن برد پیت و سگش در جنگل دانسته‌اند؛ اما این قضاوت برای فیلمی که صحنه‌های دشوار زیادی در طبیعت وحشی دارد، چندان منصفانه نیست.»

فراست بازی سگ ژرمن شپرد فیلم را نیز از نقاط قوت آن می‌داند و می‌افزاید: «بازی این سگ واقعاً حیرت‌انگیز است و حتی برخی منتقدان این احتمال را مطرح کرده‌اند که یک سگ بتواند برای نقش مکمل نامزد جایزه اسکار شود.»

او در پایان با اشاره به پایان دوگانه فیلم می‌گوید: «از یک طرف مرگ صاحب سگ را می‌بینیم و از طرف دیگر، زندگی احتمالا آرام اودین در کنار زنی مهربان به تصویر کشیده می‌شود. فیلم در نهایت ما را به یاد این واقعیت می‌اندازد که سگ‌ها ظرفیت عجیبی برای عشق بی‌قیدوشرط دارند.»