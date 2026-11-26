باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در راستای مقابله با جرائم اقتصادی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعداد ۶۲ دستگاه خودروی خارجی از نوع BYD توسط اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران کشف شد.

او با بیان اینکه ارزش خودرو‌های مکشوفه بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریالت توسط کارشناسان ارزیابی شد، افزود: خودرو‌های مکشوفه متعلق به یکی از شرکت‌های واردکننده بوده که در محل نگهداری آنها، ظن احتکار مطرح و پس از بررسی‌های قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار مفخمی با تأکید بر برخورد قاطع با پدیده احتکار و اخلال در نظام اقتصادی کشور، گفت: مقابله با جرائم اقتصادی، شناسایی و برخورد با عوامل مؤثر در برهم زدن نظم بازار و حمایت از حقوق مردم از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

منبع:پلیس مازندران