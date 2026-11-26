باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داد پاکستان، عربستان و ترکیه این هفته نشستی درباره توافق دفاعی مشترک خود در اسلام‌آباد برگزار خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، وزیران خارجه عربستان و ترکیه برای شرکت در این نشست وارد پاکستان می‌شوند. این نشست روز‌های جمعه و شنبه، ۲۷ و ۲۸ نوامبر، برگزار خواهد شد.

سه کشور در ماه اوت و در شهر مکه، در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها از تشدید جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، توافق دفاعی مشترکی امضا کردند.

ترکیه دارای دومین ارتش بزرگ ناتو است. عربستان نیز میزبان مقدس‌ترین اماکن اسلامی و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رود. پاکستان هم تنها کشور دارای سلاح هسته‌ای در میان کشور‌های مسلمان است.

منبع: رویترز