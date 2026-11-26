باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که امسال مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و بازاریان صفر تعیین شده است. این افراد ۷۵ درصد از صاحبان مشاغل را تشکیل می‌دهند.

سید محمدهادی سبحانیان گفت این اقدام در راستای حمایت دولت از کسب‌وکارها انجام شده است. تمدید مهلت‌های مالیاتی، اعمال تعدیلات متناسب با شرایط جنگی و ارائه تسهیلات مالیاتی در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقدامات حمایتی دولت بوده است. هدف این اقدامات، پشتیبانی از صاحبان مشاغل و کمک به ادامه فعالیت اقتصادی آن‌هاست.

سبحانیان با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای اصناف و بازاریان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از سوی وزارت اقتصاد تسهیلاتی برای صاحبان مشاغل پیش‌بینی گردید. یکی از مهم‌ترین این تسهیلات، استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. در همین چارچوب، مالیات عملکرد سال گذشته حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و بازاریان، معادل ۷۵ درصد این گروه، صفر شده است.

وی افزود: حمایت از فعالان اقتصادی فقط به صفر شدن مالیات محدود نشده است. دولت با توجه به شرایط کشور و کسب‌وکارها، رویکرد حمایتی خود را دنبال کرده است. سازمان امور مالیاتی نیز متناسب با این شرایط، تعدیلات لازم را در فرایندها و محاسبات مالیاتی انجام داده است.

به گفته سبحانیان، تمدید مهلت‌های مالیاتی نیز با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای مؤدیان و تسهیل انجام تکالیف قانونی آن‌ها انجام شده است. این حمایت‌ها از سال گذشته نیز با دستور رئیس جمهور محترم و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار بوده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی، باعث کاهش شدید مراجعات حضوری کسبه و صاحبان مشاغل و کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی شده است. همچنین امکان تعیین مالیات متناسب با شرایط صاحبان مشاغل را فراهم کرده است. این تسهیلات، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و اصناف، فرایند پرداخت مالیات را ساده‌تر می‌کند و به آن‌ها فرصت می‌دهد بر ادامه فعالیت اقتصادی خود تمرکز کنند.

سبحانیان همچنین به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اشاره کرد و گفت: این طرح به مؤدیان امکان می‌دهد در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی مشارکت کنند. در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۳۷ هزار مؤدی در این طرح شرکت کرده‌اند؛ در حالی که این تعداد در سال گذشته ۳۰۱ هزار نفر بود. به این ترتیب، میزان مشارکت حدود ۷۸ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در قالب این طرح، اعتبار ۲ هزار و ۸۳ پروژه در بخش‌های مختلف به‌طور کامل تأمین شده است. مجموع منابع مالیاتی اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها نیز به ۲۸.۲ همت رسیده است. این مشارکت، علاوه بر تأمین منابع پروژه‌های عمرانی و خدماتی، به مردم امکان می‌دهد آثار پرداخت مالیات را در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی مشاهده کنند.

مجموع این اقدامات نشان می‌دهد سیاست حمایتی دولت در حوزه مالیات، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط، بر چند محور استوار است: تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، تعدیل مالیات متناسب با شرایط کسب‌وکار، انعطاف در مهلت‌های قانونی و افزایش مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی.

منبع: سازمان مالیاتی