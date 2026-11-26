باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - داود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از امتناع برخی دفترخانه‌ها از ارائه خدمات در زمینه قراردادهای یکسان ملکی، گفت: در مواردی خریدار و فروشنده پس از توافق، پرداخت وجه و مراجعه به دفترخانه برای تکمیل فرایند قانونی معامله، با این پاسخ مواجه می‌شوند که یا باید معامله را اقاله کنند یا خدماتی دریافت نخواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند خریداران را با مشکلات و مخاطرات حقوقی و مالی جدی مواجه کند.

بیگی‌نژاد با اشاره به مشکلاتی که برخی خریداران در فرایند تکمیل معاملات ملکی با آن روبه‌رو شده‌اند، اظهار کرد: وقتی خریدار و فروشنده توافق کرده‌اند، پول پرداخت شده و خریدار برای ادامه فرایند قانونی به دفترخانه مراجعه می‌کند، اما با این پاسخ مواجه می‌شود که یا باید معامله را اقاله کند یا خدمتی دریافت نخواهد کرد، دقیقاً چه راهی برای او باقی می‌ماند؟

وی افزود: اقاله به معنای توافق خریدار و فروشنده برای برهم زدن معامله‌ای است که پیش‌تر انجام شده، اما آیا مردم باید به دلیل خودداری یک دفترخانه از ارائه خدمت، ناچار به برهم زدن معامله‌ای شوند که برای انجام آن شاید سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند؟

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در بسیاری از شکایت‌ها مشاهده شده که فرد تمام پس‌انداز خود را برای خرید خانه پرداخت کرده، اما در مرحله بعد با بن‌بست مواجه می‌شود. اگر معامله اقاله شود، چه تضمینی وجود دارد که فروشنده پول او را بی‌درنگ برگرداند؟ اگر قیمت ملک افزایش پیدا کرده باشد چه؟ اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری بفروشد چه؟

بیگی‌نژاد تأکید کرد: نمی‌توان با یک توصیه ساده به اقاله، از کنار این نگرانی‌ها گذشت؛ اقاله حق طرفین است، اما تحمیل عملی آن به مردم به دلیل خودداری از ارائه خدمت، موضوع کاملاً متفاوتی است.

وی با اشاره به اظهارات خندانی تصریح کرد: اینکه گفته شود سردفتر شخصاً معامله را اقاله نمی‌کند، پاسخ مسئله نیست. سؤال این است که چرا خریدار و فروشنده‌ای که برای تکمیل فرایند قانونی معامله به دفترخانه مراجعه کرده‌اند، با امتناع از ارائه خدمت روبه‌رو می‌شوند و عملاً به سمت برهم زدن معامله سوق داده می‌شوند؟ انتظار داریم آقای خندانی به همین سؤال روشن پاسخ بدهند.

تفاوت پیش‌نویس با قرارداد یکسان چیست؟

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از توصیه به استفاده از پیش‌نویس به‌جای قرارداد یکسان اظهار کرد: آقای خندانی یا تفاوت حقوقی این دو را به‌درستی توضیح نمی‌دهند یا اگر از این تفاوت آگاه‌اند، باید توضیح دهند چرا مردم را به مسیری هدایت می‌کنند که از نظر امنیت حقوقی با قرارداد یکسان قابل مقایسه نیست.

بیگی‌نژاد با تشریح ماهیت پیش‌نویس قرارداد گفت: پیش‌نویس، متنی است که مشاور املاک پس از مذاکرات اولیه، اطلاعات و توافقات خریدار و فروشنده را در سامانه درج می‌کند. این متن تا زمانی که مراحل قانونی ثبت قرارداد در دفترخانه طی نشده، به‌تنهایی اثر حقوقی یک قرارداد نهایی را ندارد.

وی افزود: حتی در بخشنامه قوه قضائیه نیز تأکید شده است که صرف چنین پیش‌نویسی نمی‌توان فروشنده را به ثبت رسمی معامله و انتقال سند ملزم کرد. بنابراین، مشاور املاک باید ماهیت پیش‌نویس و محدودیت‌های آن را برای طرفین روشن کند و نباید پرداخت پول را بر مبنای آن واسطه‌گری کند.

وی در مقابل، درباره قرارداد یکسان توضیح داد: قرارداد یکسان، متن قراردادی از پیش تعیین‌شده‌ای است که قانون امکان ثبت آن را در سامانه برای انجام معاملات ملکی فراهم کرده است. این مسیر با پیش‌نویس تفاوت دارد و پس از ثبت در چارچوب قانونی، آثار حقوقی مربوط به خود را ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل نمی‌توان این دو را به‌جای یکدیگر به مردم معرفی کرد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: وقتی خریدار بر اساس یک پیش‌نویس پول پرداخت می‌کند، اما فروشنده بعداً از مراجعه به دفترخانه خودداری می‌کند، خریدار نمی‌تواند صرفاً با استناد به همان پیش‌نویس، فروشنده را به ثبت رسمی معامله و انتقال سند ملزم کند. در چنین شرایطی ممکن است برای بازپس‌گیری پول یا پیگیری حقوق خود وارد یک اختلاف طولانی شود؛ در حالی که ممکن است ملک نیز در این فاصله به شخص دیگری فروخته شود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پایان خاطرنشان کرد: چرا باید مردم را در معرض چنین وضعیتی قرار دهیم، وقتی قانون مسیر مشخص‌تری برای ثبت قرارداد پیش‌بینی کرده است؟