باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از ساعات ابتدای امروز تا کنون ۲ فروند نفتکش متخلف با اصابت به مین های دریایی در شمال بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: یکی از این کشتی ها از نوع سوپر نفتکش و با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام می باشد که در حال سوختن رها شده است.

مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در ادامه اطلاعیه خود آورده است: این نفتکش‌ها با هویت نامعلوم و سامانه‌های ناوبری خاموش با اعتماد به جنگنده های ارتش متجاوز آمریکا در تلاش برای عبور مخفیانه بودند که مین های دریایی آنها را با آتش و انفجار در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز متوقف کرد.