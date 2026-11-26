باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی در آیین افتتاحیه چهارمین کنفرانس وزیران انرژی ابتکار «کمربند و جاده» که با حضور مقاماتی از جمله وانگ هوی‌زی رئیس سازمان ملی انرژی چین و وزرا و سران کشور‌های عضو برگزار شد، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را درباره امنیت انرژی، وضعیت برق کشور و ضرورت تقویت اتصالات برقی منطقه‌ای تبیین کرد.

وزیر نیرو در آغاز سخنان خود با سپاسگزاری از میزبانی شایسته دولت و مردم جمهوری خلق چین به‌ویژه استان شاندونگ و شهرداری چینگداو، هدف از حضور در این مجمع را در چارچوب موضوع «به اشتراک گذاشتن دستاورد‌های نوآوری، پیشبرد گذار انرژی و ساختن آینده‌ای نوین با هم» تشریح کرد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت انرژی یک مسئله ملی و منفرد نیست، بلکه امنیتی جمعی و تقسیم‌ناپذیر است، افزود: هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت انرژی خود را تأمین کند و ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین انرژی همسو با منافع مشترک همه کشورهاست؛ با وجود این، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با جنگ تحمیلی و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی خود از جمله تأسیسات برقی روبه‌رو بوده است. این حملات، تأمین برق را به‌عنوان یک نیاز اساسی برای مردم، بیمارستان‌ها، مدارس و فعالیت‌های اقتصادی دشوار کرده است. برق فقط یک کالا نیست، بلکه از مؤلفه‌های بنیادین زندگی روزمره، سلامت، آموزش و امنیت انسانی است.

علی‌آبادی از سازمان‌های بین‌المللی خواست حملات به ایران و به‌ویژه زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی را صریحاً محکوم کنند و از اصل مصونیت زیرساخت‌های حیاتی انرژی به‌عنوان پیش‌شرط هر همکاری پایدار دفاع کنند.

وی در ادامه با برشمردن ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران شامل منابع متنوع انرژی، زیرساخت گسترده برق، بخش روبه‌رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و توانمندی‌های ساخت و مهندسی، اولویت‌های ایران را شامل گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری، نوسازی زیرساخت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری و نوآوری دانست.

وزیر نیرو با اشاره به پیوند‌های برقی ایران با تمامی کشور‌های دارای مرز مشترک خاکی و توافقات انجام‌شده برای اتصال شبکه برق به کشور‌های حوزه خلیج فارس، تصریح کرد: این اتصالات می‌تواند به طور شایان توجهی به تحقق کریدور‌های انرژی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و افزایش امنیت تأمین انرژی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و حوزه خلیج فارس یاری رساند. ما از تقویت همکاری‌های چندجانبه در «چارچوب همکاری اتصال برق کمربند و جاده» استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم تجربیات خود را با شرکای خود به اشتراک بگذاریم.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه گذار انرژی یک روند جهانی برگشت‌ناپذیر است و باید با شرایط ملی و نیاز‌های هر کشور هماهنگ باشد، از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، برقی‌سازی، ذخیره‌سازی انرژی، هوشمندسازی شبکه، هوش مصنوعی، تأمین مالی سبز، انتقال فناوری و توسعه سرمایه انسانی حمایت کرد و خواستار احترام به حق توسعه و مسیر مستقل انرژی هر کشور شد.

منبع: وزارت نیرو