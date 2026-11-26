باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آتش‌سوزی ناشی از انفجار در یکی از تأسیسات بزرگ نفتی بانکوک، پایتخت تایلند روز پنجشنبه مهار شد؛ با این حال، مقام‌های محلی همچنان از ساکنان مناطق اطراف خواسته‌اند برای احتیاط محل را تخلیه کنند.

دفتر منطقه بانگ‌نا ساعت ۱۴:۴۸ به وقت محلی با صدور هشدار اضطراری، از وقوع انفجار در تأسیسات نفتی شرکت بانچاک در منطقه فراخانانگ خبر داد.

پس از این حادثه، دود سیاه و غلیظی از بالای این تأسیسات به هوا برخاست و نیرو‌های آتش‌نشانی و امداد برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به مناطق مسکونی اطراف به محل اعزام شدند.

جسث تایست، معاون وزیر کشور تایلند به اداره پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی دستور داد تجهیزات بیشتری از جمله خودرو‌های آتش‌نشانی مجهز به کف و یک بالگرد حامل مواد شیمیایی اطفای حریق به محل اعزام کند.

وی همچنین خواستار هماهنگی با اداره کنترل آلودگی برای پایش آلاینده‌های موجود در هوای مناطق اطراف شد.

دفتر منطقه بانگ‌نا ساعت ۱۵:۳۵ اعلام کرد که اوضاع تحت کنترل قرار گرفته است، اما توصیه به تخلیه مناطق اطراف همچنان پابرجاست.

همچنین از رانندگان خواسته شد از مسیر‌هایی که خودرو‌های امدادی و آتش‌نشانی برای تردد از آنها استفاده می‌کنند، دوری کنند.

تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده و علت انفجار و میزان خسارت‌های واردشده همچنان مشخص نیست.

این پالایشگاه که تحت مدیریت شرکت انرژی تایلندی بانچاک فعالیت می‌کند، ظرفیت پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت را دارد و نزدیک به ۴۱ درصد از کل ظرفیت پالایشی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

منبع: خبرگزاری آناتولی