باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه انرژی استان قم که به ریاست استاندار و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: طرح نظارت بر نحوه مصرف گاز در ادارات، مراکز عمومی، واحدهای تجاری و دستگاه‌های دولتی استان قم از شانزدهم آبان‌ماه آغاز شده و تیم‌های نظارتی شرکت گاز از زمان اجرای این طرح، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی وضعیت مصرف انرژی در مجموعه‌های مشمول را بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این برنامه نظارتی افزود: از زمان آغاز طرح تاکنون، بیش از پنج هزار مورد بازدید و پایش از واحدهای مختلف انجام شده که در جریان این بررسی‌ها، گاز ۲ هزار و ۲۹۷ واحد به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ابلاغی، به‌صورت موقت قطع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم ادامه داد: در کنار برخورد با واحدهای متخلف، برای ۲ هزار و ۸۸۰ مورد نیز اخطار صادر شده تا مجموعه‌های مشمول با رعایت ضوابط تعیین‌شده، نسبت به اصلاح شیوه مصرف و انطباق با دستورالعمل‌های شرکت گاز اقدام کنند.

گودرزی این اقدامات را بخشی از برنامه نظارتی شرکت گاز برای کنترل میزان مصرف در بخش‌های اداری، عمومی و تجاری دانست و بیان کرد: بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت مصرف در مراکز مختلف با هدف شناسایی موارد عدم رعایت مقررات و مقابله با مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده در دستور کار قرار گرفته است.

روند تخلفات کاهش یافته است

وی با تشریح آثار تشدید نظارت‌ها بر نحوه مصرف گاز در استان تصریح کرد: مقایسه وضعیت کنونی با روزهای ابتدایی اجرای طرح نشان می‌دهد که شرایط مصرف بهبود یافته و میزان بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به آغاز برنامه کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم خاطرنشان کرد: افزایش تعداد بازدیدها و حضور مستمر کارشناسان در محل فعالیت ادارات و مراکز مشمول، موجب شده است روند رعایت ضوابط مصرف انرژی وضعیت بهتری پیدا کند و موارد تخلف در مقایسه با ابتدای اجرای طرح کاهش یابد.

گودرزی با اشاره به استمرار فعالیت گروه‌های نظارتی عنوان کرد: پایش وضعیت مصرف گاز در مراکز اداری، عمومی، تجاری و دولتی به شکل مستمر دنبال می‌شود و نظارت بر عملکرد واحدهای مشمول، محدود به مقطع خاصی نخواهد بود.

وی در ادامه بر تداوم برنامه‌های کنترلی شرکت گاز استان تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت گاز از اهداف اصلی اجرای این طرح است و به همین منظور، بازرسی‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم تأکید کرد: تمامی واحدهای مشمول باید دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی در زمینه مصرف گاز را رعایت کنند و در صورت بی‌توجهی به مقررات تعیین‌شده، برخوردهای قانونی و اجرایی مطابق ضوابط با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

منبع:استانداری قم