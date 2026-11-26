باشگاه خبرنگاران جوان - احسان عسکری در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور، از برنامه‌های جدید برای مولدسازی دارایی‌های دولت و طراحی و تدوین سه سبد ابزارهای مولدسازی خبر داد و گفت: سبد نخست به ابزارهای مشارکت و بهره‌برداری اختصاص دارد شامل اجاره بلندمدت، انواع مشارکت‌های عمومی و خصوصی، مشارکت در احداث و نوسازی، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداری‌ها از جمله روش‌هایی است که در این سبد پیش‌بینی شده است.

وی درباره سبد دوم ابزارهای مولدسازی نیز افزود: در این بخش، ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و مستغلات، صندوق پروژه، شرکت پروژه و اسناد تعهدی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی سه سبد برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه مولدسازی اظهار کرد: در همین راستا، هفته آینده در هیأت دولت مصوبه‌ای خواهیم داشت که بر اساس آن، بررسی و تصمیم‌گیری درباره معاملات تا سقف معادل ۵۰ برابر نصاب معاملات متوسط، در سطح استان‌ها انجام شود.

عسکری با بیان اینکه ساختار و عنوان سازمان به «سازمان مولدسازی دارایی‌های دولت» تغییر یافته است، افزود: از این پس، این سازمان به‌عنوان دبیر در جلسات مولدسازی حضور خواهد داشت.

عسکری از نهایی شدن مراحل اجرایی تاسیس نخستین صندوق مولدسازی دارایی‌های عمومی با سرمایه حدود ۱۰ همت از محل واگذاری املاک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای آینده خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد پنج‌ماهه اخیر این سازمان تصریح کرد: در پنج ماه گذشته که سازمان به‌صورت تخصصی به موضوع مولدسازی ورود کرده است و ۳۷ همت مولدسازی انجام شده، امیدواریم با همکاری و همراهی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌ها، بتوانیم به عملکرد بیشتری دست یابیم.

ضرورت بازنگری در شیوه‌های بهره‌برداری از دارایی‌های دولت

عسکری تأمین مالی پل B1 را یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در حوزه مولدسازی دانست و گفت: تأمین مالی این پروژه از جمله اقدامات شاخص در این زمینه بوده است. همچنین مولدسازی زندان رجایی‌شهر نیز در زمره اقدامات انجام‌شده قرار دارد و استان اصفهان نیز در مصوبه اخیر هیات، رقم ۱۲۰ همت شناسایی املاک مازاد را به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌اندیشی با معاونان عمرانی استانداری‌ها خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری مجموعه استان‌ها، در سال آینده گام بزرگی در مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی برداشته شود

عسکری با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های بهره‌برداری از دارایی‌های دولت اظهار کرد: ممکن است دستگاه‌های دولتی از تخصص و ظرفیت لازم برای ارزش‌آفرینی و بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های خود برخوردار نباشند؛ به همین دلیل در مدل جدید قانون تأمین مالی، نقش تسهیل‌گران پیش‌بینی شده است تا از توان تخصصی و اجرایی بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

وی افزود: در مصوبات مربوط به مولدسازی نیز موضوع استفاده از کارگزاران مورد توجه قرار گرفته است تا بخشی از محدودیت‌های موجود در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته برطرف شود و متخصصان بخش خصوصی بتوانند در چارچوب ضوابط دولتی، راهکارهای عملیاتی و کارشناسی ارائه کنند.

عسکری با اشاره به ضرورت مدیریت بهینه اموال و دارایی‌های دولت تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه املاک، معادن و سایر دارایی‌های عمومی برای خلق ارزش اقتصادی استفاده شود.

ضرورت تعامل مستمر با استانداری‌ها در اجرای مولدسازی

عسکری با تأکید بر اینکه اجرای موفق مولدسازی نیازمند گفت‌وگوی مستمر میان ستاد، وزارت اقتصاد و مجموعه مدیریت استان‌هاست، گفت: یکی از مشکلات چهار سال گذشته این بود که ارتباط و تعامل مؤثری میان این دو بخش وجود نداشت؛ استانداری‌ها مسیر اجرایی خود را دنبال می‌کردند و سیاست‌های وزارت اقتصاد نیز به شکل مطلوب در استان‌ها اجرا نمی‌شد.

وی افزود: تجربه چند ماه اخیر نشان داده است که تعامل مستقیم و برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان ملی و استانی می‌تواند نتایج بسیار مؤثری به همراه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که عملکرد چند ماه اخیر در برخی حوزه‌ها به اندازه بخش قابل‌توجهی از عملکرد چهار سال گذشته بوده است.

عسکری با اشاره به پیگیری مسائل استان اصفهان و برگزاری جلسات مشترک با مسئولان این استان اظهار کرد: برای تقویت ارتباط میان ستاد و استان‌ها، از مدیرانی که سابقه فعالیت در بدنه اجرایی استان‌ها را دارند نیز استفاده کرده‌ایم تا مسائل و مشکلات موجود در میدان اجرا به‌درستی شناسایی و در سطح ملی پیگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها و بخش خصوصی گفت: از نظر وزارت اقتصاد، بدهی دولت تفاوتی ندارد که به شهرداری‌ها تعلق داشته باشد یا بخش خصوصی؛ بنابراین تعیین تکلیف این بدهی‌ها باید با جدیت دنبال شود و این موضوع می‌تواند به حل بخشی از مشکلات مالی شهرداری‌ها کمک کند.

عسکری با بیان اینکه مطالبات شهرداری‌ها در فرآیند مولدسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: تأکید ما این بوده که مطالبات شهرداری‌ها در انتهای زنجیره پرداخت شود. حتی در برابر پیشنهاد برخی دستگاه‌ها برای معافیت از مشارکت در مولدسازی نیز مخالفت کردیم؛ چراکه معتقدیم شهرداری‌ها هم باید از منابع و ظرفیت‌های حاصل از این فرآیند برخوردار شوند.

وی افزود: شهرداری‌ها از محل عوارض، مالیات، صدور پروانه و سایر منابع قانونی درآمدهایی دارند، اما باید مراقب باشیم تصمیمات و سیاست‌های مالی به زیرساخت‌های شهری آسیب وارد نکند.

مولدسازی منابع قابل‌توجهی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند

عسکری با تأکید بر ضرورت برگزاری نشست مشترک با شهرداران کلان‌شهرها گفت: شهرداری‌ها ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای درآمدزایی از محل اجرای پروژه‌های ارزش‌آفرین دارند. برای نمونه، پروژه سپه حدود ۶.۹ همت درآمد برای شهرداری تهران ایجاد کرد. این رقم نشان می‌دهد که پروژه‌های مناسب مولدسازی می‌توانند منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار مدیریت شهری قرار دهند.

وی ادامه داد: در فرآیند مولدسازی، هر روشی که بتواند به ارزش‌آفرینی در دارایی‌های دولت منجر شود، مورد استقبال است؛ از جمله تغییر کاربری، الحاق اراضی به محدوده شهر، بارگذاری مثبت و سایر روش‌های قانونی. دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند متناسب با شرایط خود از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی یا اختیارات پیش‌بینی‌شده در مصوبات مولدسازی استفاده کنند.

عسکری با اشاره به پیگیری این موضوع در مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها اظهار کرد: از ابتکار عمل استانداران و مدیران استانی برای شناسایی ظرفیت‌ها و هدف‌گذاری در حوزه مولدسازی استقبال می‌کنیم و وزارت اقتصاد نیز آمادگی دارد در این مسیر همکاری کند.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حوزه فروش اموال غیرمنقول گفت: عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که یک مجموعه تخصصی با مدیریت متمرکز و پیگیری مستمر می‌تواند به‌تنهایی عملکرد قابل‌توجهی در تعیین تکلیف و فروش اموال داشته باشد.

وی با اشاره به آمار عملکرد این سازمان در مقایسه با مجموعه دولت افزود: عملکرد سازمان اموال تملیکی در دوره مورد اشاره، به‌ویژه در حوزه فروش املاک و اموال غیرمنقول، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه است و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مولدسازی باشد.