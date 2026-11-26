باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر میترا کریمی اظهار کرد: خستگی بینایی، خشکی، سوزش و تاری دید گذرا از جمله علائمی هستند که ممکن است در اثر تمرکز مداوم بر صفحه تلفن همراه و رایانه بروز کنند.

وی افزود: این باور که عینک‌زدن باعث تنبلی یا ضعیف‌شدن چشم می‌شود، از نظر علمی درست نیست. عینک ابزاری برای اصلاح عیوب انکساری، از جمله نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم است که با کمک به تمرکز صحیح نور روی شبکیه، کیفیت بینایی را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: هنگامی که فرد دچار عیب انکساری است اما از عینک مناسب استفاده نمی‌کند، تصویر به‌طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی‌شود و ممکن است تاری دید، خستگی چشم، سردرد یا اختلال در فعالیت‌های بینایی را تجربه کند. استفاده از عینک با شماره صحیح این مشکل را برطرف می‌کند و به‌خودی‌خود موجب تغییر ساختار چشم یا کاهش قدرت طبیعی آن نمی‌شود.

این متخصص چشم‌پزشکی با اشاره به احساس ضعیف‌ترشدن چشم پس از مدتی استفاده از عینک خاطرنشان کرد: گاهی افراد تصور می‌کنند پس از عادت‌کردن به عینک، دید آن‌ها بدون عینک ضعیف‌تر شده است؛ درحالی‌که این احساس به معنای ضعیف‌شدن چشم بر اثر عینک نیست. فرد به دید واضحی که با عینک تجربه می‌کند عادت می‌کند و در مقایسه با آن، تاری دید بدون عینک را بیشتر احساس می‌کند.

به گفته دکتر کریمی، تغییر شماره چشم در گذر زمان، به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، می‌تواند ناشی از روند طبیعی رشد چشم و عوامل ژنتیکی و محیطی باشد و ارتباطی با استفاده از عینک ندارد.

تنبلی چشم با عیوب انکساری متفاوت است

دکتر کریمی با تأکید بر تفاوت ضعف بینایی ناشی از عیوب انکساری و تنبلی چشم یا آمبلیوپی گفت: آمبلیوپی اختلالی در تکامل سیستم بینایی است که معمولاً در دوران کودکی شکل می‌گیرد. اختلاف قابل‌توجه شماره دو چشم، انحراف چشم یا محرومیت از دریافت تصویر واضح می‌تواند از عوامل ایجاد این اختلال باشد. در چنین شرایطی، مغز به‌تدریج اطلاعات دریافتی از چشم ضعیف‌تر را به‌درستی پردازش نمی‌کند.

وی با اشاره به نقش عینک در درمان برخی انواع تنبلی چشم افزود: برخلاف تصور رایج، عینک مناسب یکی از روش‌های اصلی درمان این اختلال است و در صورت نیاز، روش‌های تکمیلی مانند بستن چشم سالم یا استفاده از قطره آتروپین نیز با نظر متخصص چشم تجویز می‌شود.

این متخصص چشم‌پزشکی توصیه کرد افراد از عینک تجویزشده توسط چشم‌پزشک استفاده کنند و اصلاح عیوب انکساری را به تعویق نیندازند.

به گفته وی، معاینات منظم، به‌ویژه در دوران کودکی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تشخیص و درمان به‌موقع تنبلی چشم می‌تواند از باقی‌ماندن اختلال بینایی در بزرگسالی پیشگیری کند.

کار طولانی با نمایشگرها، عامل خستگی و خشکی چشم است

این متخصص چشم‌پزشکی در ادامه با اشاره به افزایش استفاده از تلفن همراه، رایانه و سایر نمایشگرهای دیجیتال اظهار کرد: تمرکز مداوم و کار بی‌وقفه با این ابزارها می‌تواند موجب خستگی بینایی دیجیتال یا سندرم بینایی کامپیوتری شود.

وی خشکی و سوزش چشم، احساس وجود جسم خارجی، قرمزی، اشک‌ریزش، تاری دید گذرا، دشواری در تغییر فوکوس از نزدیک به دور و گاهی سردرد و خستگی اطراف چشم را از علائم این وضعیت برشمرد.

دکتر کریمی کاهش تعداد پلک‌زدن‌ها و افزایش پلک‌زدن‌های ناقص هنگام کار با نمایشگر را یکی از سازوکارهای اصلی بروز این علائم دانست و افزود: این وضعیت باعث ناپایداری لایه اشکی و افزایش تبخیر اشک می‌شود و در نتیجه، علائم خشکی چشم تشدید می‌شود. همچنین فعالیت مداوم سیستم تطابق چشم در فاصله نزدیک می‌تواند در برخی افراد به خستگی بینایی و ناراحتی‌های مرتبط با دید نزدیک منجر شود.

قانون ۲۰-۲۰، فرصتی برای استراحت چشم‌ها

وی برای کاهش ناراحتی ناشی از کار با نمایشگرها، رعایت قانون ۲۰-۲۰ را توصیه کرد و گفت: به‌ازای هر ۲۰ دقیقه کار با نمایشگر، دست‌کم ۲۰ ثانیه به جسمی در فاصله حدود ۶ متری نگاه کنید تا سیستم بینایی فرصت استراحت داشته باشد و بار تطابقی چشم کاهش یابد.

این متخصص چشم‌پزشکی همچنین بر اهمیت پلک‌زدن آگاهانه و کامل، به‌ویژه در افراد مبتلا به خشکی چشم، تأکید کرد و افزود: بهتر است مانیتور در فاصله حدود ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متری و اندکی پایین‌تر از سطح چشم قرار گیرد. این وضعیت با کاهش شکاف پلکی می‌تواند به کم‌شدن تبخیر لایه اشکی کمک کند.

به گفته وی، تنظیم روشنایی و کنتراست نمایشگر متناسب با نور محیط و پرهیز از قرار گرفتن مستقیم در معرض جریان باد کولر یا تهویه مطبوع نیز از دیگر اقدام‌هایی است که می‌تواند به کاهش علائم کمک کند.

دکتر کریمی با اشاره به راهکارهای مراقبتی برای افراد مستعد خشکی چشم اظهار کرد: استفاده از اشک مصنوعی مناسب می‌تواند در کاهش علائم مؤثر باشد و در صورت نیاز به مصرف مکرر، نوع بدون مواد نگهدارنده با نظر چشم‌پزشک در نظر گرفته می‌شود. همچنین معاینات دوره‌ای برای بررسی عیوب انکساری، اختلالات تطابق و بیماری‌های سطح چشم، به‌ویژه در افرادی که علائم پایدار یا عودکننده دارند، اهمیت دارد.

این متخصص چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رتبه‌برتر بورد تخصصی چشم‌پزشکی سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: خستگی بینایی دیجیتال با آسیب ساختاری چشم یکسان نیست و شواهد علمی معتبر و کافی مبنی بر آسیب مستقیم شبکیه در اثر نور آبی نمایشگرها وجود ندارد؛ بنابراین نباید عینک‌های فیلترکننده نور آبی را راهکاری اثبات‌شده برای پیشگیری از آسیب چشمی معرفی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از ناراحتی‌های ناشی از کار با ابزارهای دیجیتال تنها به کاهش مدت‌زمان استفاده محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح الگوی کار با نمایشگر، رعایت بهداشت سطح چشم، ایجاد وقفه‌های منظم و تشخیص و درمان به‌موقع اختلالات زمینه‌ای نیز در حفظ سلامت بینایی و ارتقای کیفیت زندگی مؤثر است.

منبع: وزارت بهداشت