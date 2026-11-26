باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی روز پنجشنبه در آیین کلنگ‌زنی پژوهش‌سرای دکتر حسابی شهرستان ایذه اظهار کرد: اگرچه اجرای طرح‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون خدماتی ارزشمند است اما هیچ اقدامی با مدرسه‌سازی و فراهم کردن زمینه رشد و آموزش فرزندان این سرزمین قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه در زندگی دانش‌آموزان افزود: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست بلکه بخشی از زندگی و آینده دانش‌آموزان را شکل می‌دهد و به همین دلیل توجه به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله دشمن به مدرسه میناب بیان کرد: حمله به مدرسه و دانش‌آموزان در واقع حمله به زندگی، آینده و امید مردم است و این اقدام نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مراکز آموزشی در شکل‌گیری آینده ملت‌هاست.

حاجی‌بابایی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و دست‌اندرکاران اجرای این طرح، مدرسه‌سازی را مصداق روشن صدقه جاریه دانست و گفت: آثار کار خیر مدرسه‌سازان با هر اقدام مثبت و موفقیتی که دانش‌آموزان در آینده رقم می‌زنند، تداوم پیدا می‌کند و این خدمت حتی پس از درگذشت افراد نیز ماندگار خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان خوزستان و شهرستان ایذه، از تلاش‌های نماینده مردم منطقه در مجلس، استاندار خوزستان و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی مسئولان و خیرین، زمینه اجرای طرح‌های بیشتری در حوزه آموزش و پرورش فراهم شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان مهمترین سرمایه کشور هستند خاطرنشان کرد: ایران آینده خود را از مسیر آموزش و پرورش می‌سازد و هرگونه سرمایه‌گذاری و حمایت از دانش‌آموزان در هر نقطه از کشور، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت و آبادانی ایران است.

بر اساس این گزارش ارائه خدمات آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهرستان ایذه، هدایت دانش آموزان مدارس مختلف شهرستان در مسابقات خوارزمی و کسب رتبه های متعدد و هدایت دانش آموزان در جشنواره‌های علمی و پژوهشی از مهمترین اهداف این پژوهش سرا است.