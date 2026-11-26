باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هاکی روی یخ بانوان استقلال با برتری مقابل پنگوئن‌ها، عنوان قهرمانی لیگ برتر را چهار هفته پیش از پایان مسابقات از آن خود کرد. آبی‌پوشان که نیم‌فصل نخست را نیز با کسب عنوان قهرمانی پشت سر گذاشته بودند، در ادامه رقابت‌ها روند موفق خود را حفظ کردند تا با ثبت نتایجی قابل‌توجه، زودتر از موعد به قهرمانی دست یابند.

استقلال در دیدار برابر پنگوئن‌ها با انگیزه بالایی وارد زمین شد. این مسابقه برای آبی‌پوشان اهمیت ویژه‌ای داشت، چراکه کسب پیروزی در این دیدار می‌توانست تکلیف قهرمانی را در فاصله چهار هفته تا پایان لیگ مشخص کند.

شروع قدرتمند استقلال با گل‌های آقایی و پورهاشمی

استقلال بازی را با رویکردی هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. هدیه آقایی نخستین گل مسابقه را برای آبی‌پوشان به ثمر رساند تا این تیم شروعی مطلوب داشته باشد.

فشار حملات استقلال ادامه پیدا کرد و حدیثه پورهاشمی نیز موفق شد دومین گل تیمش را وارد دروازه پنگوئن‌ها کند. حریف در ادامه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد، اما استقلال با حفظ برتری خود، کنترل جریان مسابقه را در اختیار داشت.

افزایش اختلاف در تایم دوم و سوم

در تایم دوم، شهیرا میرآخورلو با گلزنی برای استقلال اختلاف را افزایش داد تا شرایط برای ادامه مسابقه همچنان به سود این تیم پیش برود.

با آغاز تایم سوم نیز حدیثه پورهاشمی بار دیگر موفق به گلزنی شد و چهارمین گل استقلال را به ثمر رساند. این گل دومین گل پورهاشمی در این مسابقه بود و تعداد گل‌های او در رقابت‌های فصل را به ۱۱ رساند.

رقابت دو استقلالی برای عنوان خانم گلی

یکی از نکات قابل‌توجه این فصل لیگ برتر، رقابت نزدیک دو بازیکن استقلال برای کسب عنوان بهترین گلزن مسابقات است.

یگانه بهرامی با ثبت ۱۲ گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد و حدیثه پورهاشمی نیز با ۱۱ گل در جایگاه دوم ایستاده است. به این ترتیب، دو رتبه نخست جدول گلزنان در اختیار بازیکنان استقلال قرار گرفته و رقابت این دو بازیکن برای کسب عنوان خانم گلی، یکی از جذابیت‌های هفته‌های پایانی لیگ خواهد بود.

حضور دو بازیکن یک تیم در صدر جدول گلزنان، در کنار عملکرد موفق استقلال در بخش تیمی، نشان‌دهنده کیفیت خط حمله این تیم در فصل جاری است.

چهارمین قهرمانی متوالی در کارنامه شیخ‌جعفری

محمدرضا شیخ‌جعفری، سرمربی استقلال، با این قهرمانی یک بار دیگر به روند موفقیت‌آمیز خود در سال‌های اخیر ادامه داد. او طی چهار سال متوالی با تیم‌های تحت هدایتش به عنوان قهرمانی دست یافته و حالا این موفقیت را در رقابت‌های لیگ برتر با استقلال نیز تکرار کرده است تا لقب مربی متخصص قهرمانی به وی داده شود..