باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین محبی سخنگوی سپاه امروز پنجشنبه ۵ آذر در گفتگویی با تأکید بر قدرت دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: قدرت آتش ما برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز، فشار بر اقتصاد آمریکا و دفاع از موقعیت کشور، مردم و تمامیت ارضی توصیف‌ناپذیر و آتش ما یک آتش دقیق، پرحجم و تخریب‌کننده است؛ به‌طوری‌که در هر شبانه‌روز تعداد زیادی از به‌اصطلاح شناورهایی که اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، دچار حادثه می‌شوند.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از پرنده‌های دشمن، اعم از هواپیماهای جنگی، سوخت‌رسان‌ها و پهپادهای دشمن که برای اسکورت حرکت‌های نافرجام و ناموفق عبور سوخت در حال گشت‌زنی هستند، مورد اصابت قرار می‌گیرند؛ تعدادی از آن‌ها شکار می‌شوند و تعدادی نیز سالم به زمین نشانده می‌شوند.

محبی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد قدرت نیروهای جمهوری اسلامی، علاوه بر قدرت آتش و قدرت بازدارندگی، از فناوری بسیار قابل قبول و قابل توجهی برخوردار است که بر فناوری دشمن غلبه دارد و قادر است کنترل پرنده‌های هوایی دشمن را در اختیار بگیرد و آن‌ها را سالم به غنیمت بگیرد.

سخنگوی سپاه با اشاره به توان موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: وضع ما به لحاظ موشک و جنگ‌افزارهای تهاجمی و پدافندی، از کشور آمریکا خیلی بهتر است، می‌توانیم بگوییم که آن‌ها دچار کمبود سلاح‌های راهبردی شده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: با اطمینان می‌گوییم که ما نه‌تنها دچار کمبود نشده‌ایم و نمی‌شویم، بلکه روزبه‌روز به توان موشک‌ها، برد موشک‌ها، دقت موشک‌ها و قدرت تخریبی آن‌ها اضافه می‌کنیم.

منبع: صداوسیما