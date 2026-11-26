باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - چند سالی است که با آغاز آذرماه، برخی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی با الگوبرداری از مناسبت‌های تجاری غربی، به‌ویژه بلک‌فرایدی، تبلیغات گسترده‌ای با عنوان حراج جمعه، تخفیف‌های شگفت‌انگیز و فروش محدود کالاها با قیمت‌های استثنایی به راه می‌اندازند؛ تبلیغاتی که در نگاه نخست می‌تواند برای خریداران جذاب باشد، اما بررسی برخی نمونه‌ها نشان می‌دهد که در مواردی فاصله میان تبلیغات و واقعیت بازار قابل توجه است.

در جریان این تبلیغات، برخی فروشگاه‌های اینترنتی از عرضه کالاهایی با قیمت‌های به‌شدت پایین خبر می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که خریداران با تصور برخورداری از یک فرصت استثنایی، در زمان آغاز فروش به صفحات این سکوها مراجعه می‌کنند، اما در برخی موارد با پیام عدم موجودی کالا مواجه می‌شوند.

یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این زمینه، تبلیغ فروش تعدادی کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ با قیمت حدود یک میلیون تومان بود؛ تبلیغی که با همکاری دو شرکت انجام شد و توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد، اما مراجعه به صفحه فروش در زمان اعلام‌شده، با عدم موجودی کالا همراه بود و دقایقی بعد نیز اعلام شد که این محصولات به فروش رسیده‌اند.

در کنار این شیوه، برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز پیش از آغاز دوره تخفیف، قیمت کالاها را افزایش داده و سپس با اعمال درصدی تخفیف، قیمت را به سطحی پایین‌تر از نرخ اولیه بازمی‌گردانند؛ در حالی که بررسی قیمت همان کالا در سایر فروشگاه‌ها نشان می‌دهد محصول موردنظر حتی بدون تخفیف نیز با قیمت پایین‌تری قابل خریداری است.

برای نمونه، یک دستگاه فن هیتر با قیمت اولیه ۷ میلیون تومان در یکی از سکوها عرضه شده و با اعلام تخفیف ۲۵ درصدی، قیمت آن به حدود ۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که بررسی قیمت همین کالا در فروشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد امکان خرید آن با قیمت حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد.

همچنین یک پخش‌کننده خانگی در یکی از سکوهای فروش اینترنتی با قیمت اولیه ۱۴۴ میلیون تومان معرفی شده و پس از اعمال تخفیف، قیمت آن به حدود ۹۷ میلیون تومان رسیده است؛ اما بررسی بازار نشان می‌دهد همین کالا در فروشگاه دیگری با قیمت حدود ۸۹ میلیون تومان نیز عرضه می‌شود.

هشدار پلیس درباره تخفیف‌های هیجانی در خرید اینترنتی

در همین زمینه، معاون پلیس، مختاری، با اشاره به ضرورت دقت خریداران در مواجهه با تبلیغات گسترده تخفیفی، به مردم توصیه کرد در برابر پیام‌هایی که بر محدودیت شدید زمان خرید یا تعداد خریداران تأکید دارند، با احتیاط بیشتری رفتار کنند.

وی با بیان اینکه عباراتی مانند «فقط ۱۵ دقیقه فرصت دارید»، «این تخفیف فقط یک‌بار ارائه می‌شود» یا «فقط برای یک نفر» می‌تواند از جمله نشانه‌هایی باشد که خریدار را به تصمیم‌گیری عجولانه سوق می‌دهد، تأکید کرد: مردم در مواجهه با چنین تبلیغاتی باید مکث کنند، قیمت کالا را در سایر فروشگاه‌ها بررسی کرده و از تصمیم‌گیری شتاب‌زده پرهیز کنند.

امکان ثبت شکایت از تخفیف‌های غیرواقعی

بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به امکان پیگیری تخلفات در حوزه فروش و تبلیغات کالاها، از مردم خواست در صورت مشاهده تخفیف‌های غیرواقعی، گران‌فروشی یا سایر تخلفات، شکایت خود را ثبت کنند.

وی تأکید کرد: مردم می‌توانند شکایت‌ها و نارضایتی‌های خود را از طریق تلفن گویای ۱۲۴ اعلام کنند و در این مسیر، حتماً فاکتور خرید را از فروشنده مطالبه و نگهداری کنند تا امکان رسیدگی به تخلفات احتمالی فراهم شود.

در شرایطی که تبلیغات گسترده فروش‌های مناسبتی و تخفیف‌های آنلاین، بخش قابل توجهی از توجه خریداران را به خود جلب می‌کند، مقایسه قیمت‌ها، بررسی اعتبار فروشگاه و مطالبه فاکتور خرید می‌تواند از گرفتار شدن مصرف‌کنندگان در دام تخفیف‌های غیرواقعی و تبلیغات فریبنده جلوگیری کند.