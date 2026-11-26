باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - احمد کلانترزاده، مدیر آبفا شهرستان کرج، در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام»، با بررسی وضعیت منابع آبی و مدیریت شبکه توزیع، از اقدامات زیرساختی انجام شده برای مقابله با کم‌آبی در فصل تابستان خبر داد.

پایداری شبکه در اوج مصرف؛ نقش دیزل‌ژنراتورها و همراهی مردم

کلانترزاده با اشاره به اینکه تابستان امسال با کمترین چالش آبی سپری شده است، از نقش کلیدی زیرساخت‌های جدید یاد کرد و گفت: «در ماه‌های تیر و مرداد که اوج مصرف است، ناترازی برق گاهی چالش‌برانگیز بود؛ اما استفاده از سامانه‌های دیزل‌ژنراتور که در شرکت مستقر شده بود، توانست بخشی از این ناترازی را جبران کند و مانع از بروز مشکلات جدی در آب‌رسانی شود.

وی با قدردانی از شهروندان افزود: «همراهی مردم در مدیریت مصرف، عامل اصلی عبور از این فصل بود. با رعایت مصرف بهینه، می‌توان ۱۰ تا ۲۰ درصد به پایداری شبکه آب‌رسانی کمک کرد تا تمامی مناطق به‌صورت شبانه‌روزی از این ماده حیاتی بهره‌مند شوند.

زنگ خطر: تهدید نشست زمین و کاهش ذخایر زیرزمینی

مدیر آبفا کرج با لحنی هشدارآمیز، به وضعیت بحرانی منابع زیرزمینی اشاره کرد و گفت: «سال‌هاست زنگ خطر کاهش ذخایر آب زیرزمینی به صدا درآمده است. برداشت بی‌رویه از این منابع و در نتیجه وقوع پدیده نشست زمین، تبعات جبران‌ناپذیری برای استان و مدیریت شهری در سال‌های پیش رو خواهد داشت.

وی تأکید کرد که مدیریت بحران آب در آینده، مستلزم اتخاذ تدابیری جدی برای کنترل برداشت از آبخوان‌ها و حفظ تراز زیرزمینی است تا از تهدیدات ناشی از نشست زمین جلوگیری شود.

بهبود خدمات در حوزه شبکه و توزیع

کلانترزاده در پایان با اشاره به بهبود وضعیت مدیریت حوادث در شبکه، افزود: «اقدامات زیرساختی طی چند سال اخیر، باعث ارتقای سطح خدمات و پایداری در توزیع شده است. همچنین حوادث شبکه در مقایسه با گذشته به شدت کاهش یافته است.

وی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان در مواجهه با حوادث و شکستگی خطوط در روزهای گرم قدردانی کرد و reminded شد که شهروندان می‌توانند برای گزارش مشکلات یا ارتباط با شرکت آبفا از طریق شماره **۳۲۵۶۳۶۲۰** و یا ارسال پیامک اقدام کنند.