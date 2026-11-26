باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جشنواره حلوامغزی، همراه با برپایی بازارچه، در روستای تاریخی باب‌الحکم شهر انابد از توابع شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی برگزار شد. این جشنواره با حضور گسترده مردم روستا، مردم شهر و روستا‌های بخش انابد، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان بردسکن، میهمانان مختلفی از نقاط مختلف استان خراسان رضوی و معاونت‌های اداره‌کل‌های مختلف همراه بود.

مهندس سیدعلی موسوی‌فرد، بخشدار انابد، در این جشنواره با تقدیر از حضور و پای‌کار بودن بزرگان و معتمدان روستای باب‌الحکم در برگزاری جشنواره، از دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستا قدردانی کرد.

وی همچنین از حمایت فرماندار و معاون عمرانی فرماندار که با استقبال از برگزاری این جشنواره از آن حمایت کردند، تشکر کرد.

بخشدار انابد با اشاره به اینکه این جشنواره نخستین جشنواره روستای باب‌الحکم است، هدف از برگزاری آن را معرفی روستای تاریخی باب‌الحکم و شیرینی محلی تاریخی حلوامغزی عنوان کرد که از نیاکان ما به یادگار مانده است.

موسوی‌فرد تصریح کرد: هدف ما کشوری کردن تولید این شیرینی و ایجاد کارگاه‌های بزرگ تولید حلوامغزی برای ارسال به سراسر کشور است.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

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