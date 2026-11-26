باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مرتضی ممیز، متولد ۱۳۱۵، از چهره‌های برجسته و پیشگام هنرهای تجسمی ایران بود که با بازتعریف مفاهیم گرافیک معاصر، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه این هنر در کشور ایفا کرد.

میراث ماندگار در دنیای گرافیک

استاد ممیز پس از گذراندن دوران تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبای تهران و ادامه مطالعات هنری خود در فرانسه، بازگشت به کشور را برای انتقال دانش به نسل‌های جدید انتخاب کرد. او با سال‌ها تدریس در دانشگاه تهران، زیربنای فکری بسیاری از طراحان امروز را بنا نهاد.

کارنامه هنری ممیز شامل مجموعه‌ای بی‌نظیر از طراحی پوسترهای سینمایی، خلق نشانه‌های بصری (لوگو)، تصویرسازی کتاب و طراحی جلد است؛ آثاری که امروزه به‌عنوان سنگ‌بنای گرافیک نوین ایران شناخته می‌شوند.

پیوند هنر و سادگی در روستای تکیه اغشت

اما روایت زندگی این هنرمند، تنها در کادر طراحی و دانشگاه خلاصه نمی‌شود. روستای «تکیه اغشت» در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ، سال‌ها میزبان زندگی آرام و متواضعانه این استاد بزرگ بود.

اهالی روستا که سال‌ها با او هم‌نشین و هم‌سایه بودند، امروز با حضور بر مزار او، از جنبه‌های انسانی زندگی وی یاد کردند. برای مردم این روستا، ممیز تنها یک هنرمند مشهور نبود؛ بلکه مردی بود که با فروتنی و خوش‌رفتاری در میان آن‌ها زندگی کرد و خاطراتی از سادگی و پیوند با طبیعت را در ذهن آن‌ها به یادگار گذاشت.

خداحافظی با استاد؛ ماندگاری در تاریخ هنر

استاد مرتضی ممیز در پنجم آذر ۱۳۸۴ از درگذشت این هنرمند بزرگ، جامعه هنری ایران را با سوگ روبه‌رو شد. اگرچه او از میان ما رفت، اما اندیشه‌ها، سبک بصری متمایز و آثار ماندگارش همچنان در قلب تاریخ هنر معاصر ایران تپنده و جاری است.