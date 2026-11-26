جمعه ۶ آذر، هم‌زمان با بلک فرایدی جهانی، کمپین تخفیف خرید طلا، نقره، مس، تتر و چند دارایی دیگر در وب‌سایت اکوکوچ برگزار می‌شود. این کمپین سه بخش دارد: سفارش‌های ویژه ساعتی با ۱۰ درصد تخفیف، ۱ درصد تخفیف در تمام روز و قرعه‌کشی ۵۰۰ گرم نقره بین ۵۰ نفر.

جزئیات رسمی در صفحه بلک فرایدی اکوکوچ منتشر شده و شرایط و قوانین بلک فرایدی اکوکوچ هم به زبان ساده در بلاگ این مجموعه آمده است. در این گزارش به ده پرسشی پاسخ داده‌ایم که بیشتر خریداران پیش از شرکت در این کمپین دارند.

۱. بلک فرایدی اکوکوچ چه روزی و چه ساعتی است؟

کمپین فقط یک روز است: جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵. تخفیف ۱ درصدی در تمام طول روز برقرار است و سفارش‌های ویژه ۱۰ درصدی از ساعت ۱۳ تا ۱۹ عرضه می‌شوند. این روز با بلک فرایدی جهانی، یعنی جمعه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان است.

۲. خرید چه دارایی‌هایی تخفیف دارد؟

بازارهای اعلام‌شده برای تخفیف ۱ درصدی این‌ها هستند: طلا، نقره، مس، تتر، نفت، صندوق بلک‌راک و نیکافاند. سفارش‌های ویژه ۱۰ درصدی هم هر بار در یکی از بازارها فعال می‌شوند.

۳. تخفیف ۱۰ درصدی دقیقاً چطور کار می‌کند؟

از ساعت ۱۳ تا ۱۹، ابتدای هر ساعت یک سفارش ویژه در یک بازار فعال می‌شود. ظرفیت هر سفارش فقط یک خریدار است و تخفیف به کسی می‌رسد که زودتر از بقیه خرید موفق و نهایی انجام دهد. این یعنی دیدن تخفیف به معنی رزرو آن نیست.

۴. سقف خرید با تخفیف ۱۰ درصد چقدر است؟

سقف اعلام‌شده برای هر حساب در هر بازار ۲۰ میلیون تومان است. اگر سفارشی به ارزش ۲۰ میلیون تومان با ۱۰ درصد تخفیف خریداری شود، صرفه‌جویی حدود ۲ میلیون تومان است. مبلغ نهایی و شرایط سفارش در لحظه خرید تعیین می‌شود.

۵. از کجا بفهمم سفارش ویژه در کدام بازار فعال شده است؟

ساعت شروع معاملات هر بازار از طریق پیامک و کانال‌های رسمی اکوکوچ اعلام می‌شود. پس قبل از جمعه شماره موبایل حسابتان را بررسی کنید و کانال‌های رسمی را دنبال کنید.

۶. آیا ۱ درصد تخفیف به همه می‌رسد؟

بله؛ این تخفیف رقابتی نیست و در تمام روز جمعه روی خرید از بازارهای مشمول اعمال می‌شود. به ازای هر ۱۰ میلیون تومان خرید، حدود ۱۰۰ هزار تومان صرفه‌جویی می‌شود. این تخفیف مستقل از سفارش‌های ویژه ۱۰ درصدی است و شرایط هر بازار هنگام ثبت سفارش بررسی می‌شود.

۷. قرعه‌کشی نقره برای چه کسانی است و جایزه‌اش چیست؟

جایزه‌ها ۵۰ بسته ساچمه نقره است؛ هر بسته ۱۰ گرم و در مجموع نیم کیلو نقره. کاربران جدید و کاربران قبلی که فعالیتی نداشته‌اند، با شارژ کیف پول در بازه کمپین وارد قرعه‌کشی می‌شوند. شارژ به‌تنهایی ورود را تضمین نمی‌کند و شرایط حساب هم بررسی می‌شود.

۸. برای شرکت در کمپین چه کار باید بکنیم؟

تا پیش از جمعه در اکوکوچ ثبت‌نام کنید یا وارد حساب خود شوید. روز کمپین کیف پول را شارژ کنید. در طول روز از تخفیف ۱ درصدی استفاده کنید و ساعت ۱۳ تا ۱۹ پیامک‌ها را برای سفارش‌های ویژه دنبال کنید.

۹. آیا قیمت‌های صفحه کمپین همان قیمت خرید است؟

نه. قیمت‌های نمونه صفحه کمپین فقط برای نشان دادن نحوه محاسبه است و قابل خرید نیستند. قیمت خرید، واحد معامله، کارمزد و موجودی فقط از سامانه اکوکوچ و در لحظه خرید تعیین می‌شود. کلیک روی دکمه‌های صفحه کمپین هم به معنی خرید موفق یا ثبت در قرعه‌کشی نیست.

۱۰. آیا خرید در روز تخفیف همیشه به صرفه است؟

نه لزوماً. قیمت طلا و نقره ممکن است در یک روز بیش از ۱ درصد تغییر کند و تخفیف ریسک بازار را از بین نمی‌برد. بلک فرایدی برای کسی به صرفه است که از قبل قصد خرید آن دارایی را داشته؛ نه برای خرید هیجانی. اگر مبلغ زیادی در نظر دارید، بخشی را در روز تخفیف و بقیه را پله‌پله بخرید و فقط از نشانی رسمی وارد حساب شوید؛ نه از لینک‌های پیام‌های ناشناس.

درباره اکوکوچ

اکوکوچ بستری برای خرید، فروش و مدیریت دارایی‌هایی مثل طلا، نقره، مس، پلاتین و تتر است و بازارهای مختلف را در یک محیط کنار هم قرار می‌دهد. این مجموعه عضو انجمن فین‌تک ایران و دارای نماد اعتماد الکترونیکی است.