باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت از ۱۱۷ واحد نانوایی استان البرز را برای تأمین ژنراتور و مقابله با ناترازی انرژی آغاز کرد؛ پرونده ۲۰۰ نانوایی دیگر نیز برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها در حال تکمیل است.

مدیر طرح اشتغال بنیاد برکت با اشاره به اهمیت پایداری فعالیت واحدهای نانوایی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، اعلام کرد که این بنیاد برای جلوگیری از وقفه در تولید نان در زمان قطعی برق، از تأمین تجهیزات پشتیبان حمایت می‌کند.

تجهیز نانوایی‌ها به ژنراتور برای مقابله با ناترازی انرژی

علی پورقیومی، مدیر طرح اشتغال بنیاد برکت، با تصریح این مطلب که نانوایی‌ها از آسیب‌پذیرترین واحدهای تولیدی در برابر ناترازی انرژی هستند، گفت: «هدف اصلی از ارائه این تسهیلات، تأمین تجهیزات ضروری نظیر ژنراتور است تا نانوایان بتوانند در زمان محدودیت‌های برق، بدون وقفه و با حداکثر توان، فرآیند تولید و عرضه نان را ادامه دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود افزود: «تاکنون ۱۱۷ واحد نانوایی در استان البرز از این تسهیلات حمایتی بهره‌مند شده‌اند و در حال حاضر پرونده ۲۰۰ واحد دیگر نیز برای دریافت این تسهیلات ارزان‌قیمت در دست بررسی و تکمیل است.

تقویت امنیت غذایی و تاب‌آوری کسب‌وکارها

پورقیعی با تأکید بر نقش نانوایی‌ها در تأمین نیاز روزانه شهروندان، خاطرنشان کرد: «حمایت از این واحدها مستقیماً با امنیت غذایی جامعه در ارتباط است. افزایش تاب‌آوری زیرساختی نانوایی‌ها باعث می‌شود در شرایط بحرانی یا محدودیت‌های انرژی، جریان عرضه نان با اختلال مواجه نشود.

وی همچنین اظهار داشت: «این اقدامات با هدف کاهش فشار اقتصادی بر نانوایان و تقویت پایداری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام می‌شود تا در شرایط ناترازی، پایداری تولید تضمین گردد.

حمایت‌های گسترده بنیاد برکت

شایان ذکر است که بنیاد برکت، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با مأموریت اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه اشتغال فعالیت می‌کند. این بنیاد علاوه بر حمایت از واحدهای تولیدی، در حوادث طبیعی و بحران‌های زیرساختی نیز نقش مؤثری در پشتیبانی از کسب‌وکارها و رفع آسیب‌ها ایفا می‌کند.